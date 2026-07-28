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إيران

عراقجي يبحث مع نظيريه العُماني والسعودي مضيق هرمز والاستقرار في المنطقة 
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إيران

عراقجي يبحث مع نظيريه العُماني والسعودي مضيق هرمز والاستقرار في المنطقة 

2026-07-28 10:20
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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ضرورة تعزيز التعاون ودفع الجهود الدبلوماسية المشتركة لإرساء الاستقرار في المنطقة والقضاء على عدم الاستقرار الذي يشهده مضيق هرمز؛ نتيجة للأعمال العدوانية للولايات المتحدة، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإيرانية.

وقد جاء ذلك، خلال اتصالين هاتفيين منفصلين أجراهما عراقجي مع وزيري الخارجية العُماني بدر البوسعيدي والسعودي فيصل بن فرحان، استعرضوا خلالهما آخر التطورات الثنائية والإقليمية.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران عباس عراقجي
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