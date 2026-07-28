كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي مفوض الأمم المتحدة: صدمتُ بما رأيته من دمار في لبنان

عربي ودولي

نتنياهو يصل إلى واشنطن... ترامب كان في المطار ولم يستقبله
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

نتنياهو يصل إلى واشنطن... ترامب كان في المطار ولم يستقبله

2026-07-28 11:10
149

وصل رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى قاعدة أندروز المشتركة قرب واشنطن، في زيارة يفترض أن يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلا أن وصوله خلا من أي مراسم استقبال رسمية رفيعة المستوى أو سجادة حمراء، خلافًا لما جرت عليه العادة في بعض الزيارات الرسمية.

واللافت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان موجودًا، في قاعدة أندروز في التوقيت نفسه تقريبًا، عائدًا من رحلة أخرى، إلا أنه لم يكن في استقبال نتنياهو، ولم يلتقِ به على أرض المطار، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الصهيونية في تغطيتها لوصول الجانبين.

كما لم تعلن الإدارة الأميركية استقبال أي مسؤول أميركي رفيع لــ"نتنياهو"، ولم تُنشر صور أو بيانات تشير إلى إقامة مراسم استقبال رسمية أو فرش السجادة الحمراء، فقد اقتصر الوصول على الإجراءات البروتوكولية والأمنية المعتادة.

يأتي ذلك في ظل أجواء سياسية حساسة، وتزامنًا مع احتجاجات واسعة شهدتها واشنطن ومدن أميركية أخرى، رفضًا لزيارة نتنياهو واستمرار الحرب على غزة.

 

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو دونالد ترامب
إقرأ المزيد
المزيد
نتنياهو يصل إلى واشنطن... ترامب كان في المطار ولم يستقبله
نتنياهو يصل إلى واشنطن... ترامب كان في المطار ولم يستقبله
عربي ودولي منذ ساعتين
تراجع الذهب مع صعود الدولار وهبوط النفط بأكثر من دولار
تراجع الذهب مع صعود الدولار وهبوط النفط بأكثر من دولار
عربي ودولي منذ 5 ساعات
منظمة الحج الإيرانية: نتوقع مشاركة 6 ملايين زائر ايراني خلال الزيارة الأربعينية
منظمة الحج الإيرانية: نتوقع مشاركة 6 ملايين زائر ايراني خلال الزيارة الأربعينية
عربي ودولي منذ 5 ساعات
هجمات مكثفة على قواعد أميركية ومواقع للقوات الكردية المعارضة لإيران في العراق
هجمات مكثفة على قواعد أميركية ومواقع للقوات الكردية المعارضة لإيران في العراق
عربي ودولي منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
ندوة صهيونية: أزمة ثقة سكان الشمال بالحكومة والجيش مزدوجة.. كيف يمكن ترميمها؟
ندوة صهيونية: أزمة ثقة سكان الشمال بالحكومة والجيش مزدوجة.. كيف يمكن ترميمها؟
عين على العدو منذ ساعة
600 من كبار قادة الاحتياط يحذّرون ترامب: الضفة الغربية على شفا الانفجار
600 من كبار قادة الاحتياط يحذّرون ترامب: الضفة الغربية على شفا الانفجار
عين على العدو منذ ساعة
جنرال احتياط صهيوني: مكانة
جنرال احتياط صهيوني: مكانة "إسرائيل" في أدنى مستوى غير مسبوق
عين على العدو منذ ساعة
ملجأ سري ورحلة خفية لنتنياهو.. شبح الاقتدار الإيراني يخيّم على
ملجأ سري ورحلة خفية لنتنياهو.. شبح الاقتدار الإيراني يخيّم على "إسرائيل" 
عين على العدو منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة