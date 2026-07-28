وصل رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى قاعدة أندروز المشتركة قرب واشنطن، في زيارة يفترض أن يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلا أن وصوله خلا من أي مراسم استقبال رسمية رفيعة المستوى أو سجادة حمراء، خلافًا لما جرت عليه العادة في بعض الزيارات الرسمية.

واللافت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان موجودًا، في قاعدة أندروز في التوقيت نفسه تقريبًا، عائدًا من رحلة أخرى، إلا أنه لم يكن في استقبال نتنياهو، ولم يلتقِ به على أرض المطار، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الصهيونية في تغطيتها لوصول الجانبين.

كما لم تعلن الإدارة الأميركية استقبال أي مسؤول أميركي رفيع لــ"نتنياهو"، ولم تُنشر صور أو بيانات تشير إلى إقامة مراسم استقبال رسمية أو فرش السجادة الحمراء، فقد اقتصر الوصول على الإجراءات البروتوكولية والأمنية المعتادة.

يأتي ذلك في ظل أجواء سياسية حساسة، وتزامنًا مع احتجاجات واسعة شهدتها واشنطن ومدن أميركية أخرى، رفضًا لزيارة نتنياهو واستمرار الحرب على غزة.

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