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لبنان

مفوض الأمم المتحدة: صدمتُ بما رأيته من دمار في لبنان
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لبنان

مفوض الأمم المتحدة: صدمتُ بما رأيته من دمار في لبنان

2026-07-28 11:13
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أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن صدمته من حجم الدمار والمعاناة التي شهدها، خلال زيارته إلى لبنان، مؤكدًا أن انتهاكات وثقها مكتبه قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

جرائم حرب بموجب القانون الدولي

في مؤتمر صحافي عقده في ختام زيارة استمرت يومين، أفاد تورك بأنه التقى كبار المسؤولين اللبنانيين، بينهم رؤوساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، إلى جانب وزيري العدل والشؤون الاجتماعية، فضلًا عن سماعه شهادات نازحين وممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي.

هذا؛ وأكد تورك أن الغارات الجوية "الإسرائيلية" والقصف المتواصل واستخدام الأسلحة المتفجرة، في المناطق المكتظة بالسكان، أسفرت عن أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وعن دمار واسع ونزوح جماعي. وقال: "رصد مكتبي انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني، قد يرقى بعضها إلى مستوى جرائم حرب بموجب القانون الدولي".

قرى سُويت بالأرض

كما أشار إلى أنه زار مدرسة تحولت إلى مركز لإيواء نحو ألف نازح، حيث استمع إلى شهادات لأشخاص عادوا إلى قراهم ليجدوها مدمرة بالكامل، لافتًا إلى ورود إفادات عن تسوية قرى في جنوب نهر الليطاني بالأرض أو جعلها غير صالحة للسكن.

وأضاف أن القوات "الإسرائيلية" ما تزال تحتل مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية في الجنوب، وبرأيه أن هذا السلوك أدى إلى نزوح واسع النطاق ومنع السكان من العودة إلى منازلهم، ما يجعله يندرج تحت عنوان الجرائم الدولية.

الكلمات المفتاحية
لبنان الأمم المتحدة جرائم العدو الصهيوني
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