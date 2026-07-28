أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني استشهاد 350 موظفًا حكوميًا أثناء أداء مهامهم جراء العدوان الأميركي الصهيوني المشترك على إيران، وتعطل مطار بوشهر بسبب الاعتداءات الأميركية.

وقالت مهاجراني في تصريح لها اليوم الثلاثاء 28 تموز/يوليو 2026: "على الرغم من تضرر الأنفاق، فقد أُعيد فتح الطرق في أسرع وقت ممكن، ونفّذت سلطات الطرق عمليات إعادة الفتح حتى قبل وصول وزير الطرق والتنمية العمرانية".

وأضافت: "تم تصميم طرق بديلة للجسور المتضررة، ولكن نظرًا لموقع هذه الجسور على الأنهار وبداية موسم الأمطار الموسمية، فإن إعادة بنائها على رأس أولويات الحكومة بشكل عاجل".

وفي معرض شرحها لبعض الأضرار، أوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن من بين الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للنقل: الهجوم على محطة السكك الحديدية الكبيرة عند تقاطع بندر عباس، وتدمير جسرين في جنوب البلاد، وتدمير جسرين في شمال شرقها، وتضرر مداخل مطارات إيرانشهر وسنندج وبندر عباس.

وأكدت مهاجراني: "في إطار الإجراءات العاجلة والطارئة، تُعطي الحكومة الأولوية لإعادة فتح الطرق الحيوية في البلاد، وبعد ذلك، تأتي إعادة بناء الجسور والبنية التحتية المتضررة الأخرى على جدول الأعمال".

وقالت: "لقد انهار مركز المراقبة البحرية للبلاد في تشابهار بعد ثلاث مراحل من الهجوم و11 ضربة صاروخية، ولكن على الرغم من هذه الهجمات، فإن الشعب الإيراني لم يفقد ذرة من حماسه وشرفه ومثابرته، بل تعززت هذه الروح بين الشعب أكثر من ذي قبل".

وأضافت: "تعطل مطار بوشهر بالكامل في إثر الضربات الأميركية، ودُمِّرَت الطائرة التي استُهدِفَت مباشرةً بالصاروخ تدميرًا كاملًا باستثناء جزء صغير من ذيلها. وكانت هذه الطائرة الجديدة قد اشتُرِيَت لخدمة الجمهور.

وتابعت: "واستشهد أكثر من 350 موظفًا حكوميًا أثناء تقديمهم للخدمات خلال هذه الأيام؛ من المهندسين العاملين على أبراج الاتصالات في هرمزجان إلى عمال الأسلاك والممرضات والأطباء وغيرهم من الموظفين الذين كانوا في الخدمة".

وختمت مهاجراني مؤكدة أن "القوات المسلحة، من الجنود إلى القادة، تؤدي مهامها بثبات على نقاط الحدود، رغم درجات الحرارة التي تتجاوز 40 درجة مئوية والرطوبة التي تتجاوز 80%، مرتدين زيهم العسكري الكامل، وستراتهم، وقبعاتهم، وأحذيتهم، وهم جميعًا يقفون إلى جانب قضية إيران".

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