شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية في بلدة الميدان – قضاء الهرمل، الشهيد السعيد علي الياس جعفر، الذي ارتقى شهيدًا دفاعًا عن لبنان وشعبه.

واستُقبل النعش الطاهر بالزغاريد ونثر الورود والأرز، لينطلق التشييع الحاشد يتقدمه أفراد الفرقة الموسيقية والفرق الكشفية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج)، إضافة إلى حملة الصور والأعلام.

وجابت مسيرة التشييع الشارع الرئيسي في البلدة، فيما حُمل النعش الطاهر على أكتاف رفاق الدرب، بمشاركة علماء دين، وعوائل الشهداء، وحشد من الفعاليات والأهالي، الذين رددوا هتافات التكبير، واللطميات الحسينية، وشعارات "هيهات منا الذلة".

وعند الوصول إلى روضة البلدة، أُقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر، قبل مواراته الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء.

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