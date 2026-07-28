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فلسطين

حماس: دعوة كاتس لتدمير مخيم جديد في الضفة الغربية هي دعوة إرهابية فاشية 
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فلسطين

حماس: دعوة كاتس لتدمير مخيم جديد في الضفة الغربية هي دعوة إرهابية فاشية 

2026-07-28 15:07
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أكّدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الدعوة التي أطلقها ما يسمى وزير أمن الاحتلال، يسرائيل كاتس، لتدمير مخيم جديد في الضفة الغربية والعمل على تهجير سكانه، هي دعوة إرهابية فاشية وتعبير بشكل جليّ عن عقلية الإبادة والإجرام التي تسكن قادة الاحتلال، وعدم تورعهم عن ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحقّ شعبنا الفلسطيني.

وفي تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، حذرت الحركة من المخططات الإجرامية لحكومة المتطرفين الصهاينة تجاه الضفة المحتلة، والتي تكشف عنها تصريحات كاتس، ومن قبله تصريحات بن غفير وسموتريتش التي تدعو لتوسيع نموذج تهجير مخيمات جنين وطولكرم وإنهائها ضمن نهج حكومة الاحتلال الإرهابية المنفلتة والمتنصلة من كل القيم والمواثيق والأعراف.

وتابعت الحركة "هذه الجرائم المستمرة وعمليات القتل والإرهاب والترويع، والتخريب الممنهج الذي تمارسه حكومة وجيش العدو في مدن ومخيمات الضفة؛ لن تفلح في ثنيِ شعبنا الحر ومقاومته الباسلة وشبابه الثائر، عن الصمود والمقاومة ومجابهة الاحتلال وفاشيته، فشعبنا أقوى وأبقى من بطش الاحتلال ومخططاته".

وطالت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها والمؤسسات القضائية الدولية الوقوف عند مسؤولياتها تجاهها، ومتابعة هذه المواقف والتصريحات، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ولجم عدوانهم على أرضنا وشعبنا.

ودعت الحركة أبناء شعبنا للتوحد والنفير في كافة مناطق الضفة والقدس والداخل المحتل للتصدي لجرائم حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة وجماعاتها الاستيطانية، وتصعيد المقاومة في كافة نقاط التماس والمواجهة.
 

الكلمات المفتاحية
حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس الضفة الغربية
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