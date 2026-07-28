تعليقًا على التصريحات الأخيرة لما يسمى وزير الخارجية اللبنانية يوسف رجي، أدلى عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني النائب الدكتور إبراهيم الموسوي بالتصريح التالي:

من الواضح تمامًا للجميع أن ليس هناك وزير خارجية للبنان بل مندوب ميليشياوي همّه الأوحد تخريب الوحدة اللبنانية، فهو في حالة استقالة تامة وكاملة من مهامه الأساسية، فلم يقدم أي شكوى ضدّ أعداء لبنان ولم يقم بتمثيل مصالحه والتعبير عن همومه ومشاكله الأساسية، بل يشغل نفسه دائمًا في التبرير للعدو "الإسرائيلي".

إن من كانت جلّ خبرته القتل على الحواجز في ميليشيا كانت تتعامل مع الاحتلال لا يمتلك الأهلية لتوصيف موقع الحزب الوطني. وهو يحتاج الكثير لإثبات وطنيته خاصة وأنه يمارس الدعوة إلى الفتنة والتصادم بين الجيش وشعب لبنان المقاوم.

العلاقات الإعلامية في حزب الله

الثلاثاء 28-07-2026

13 صفر 1448 هـ

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