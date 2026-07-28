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لبنان

العدو يواصل انتهاكاته.. غارات وتفجيرات ونسف منازل في عدّة بلدات  
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لبنان

العدو يواصل انتهاكاته.. غارات وتفجيرات ونسف منازل في عدّة بلدات  

2026-07-28 16:08
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يواصل العدو "الإسرائيلي" انتهاكاته العسكرية الإجرامية والتخريبية في جنوب لبنان، من خلال تنفيذ غارات وعمليات تدمير وتفجير في عدد من البلدات، في إطار سياسة الأرض المحروقة.

وفي هذا السياق، نفذ جيش العدو فجر اليوم الثلاثاء (28 تموز/ يوليو 2026)، تفجيرات ضخمة ومتتالية في بلدة كفرتبنيت، أحدثت دويًا هائلًا تردّد صداه في معظم البلدات الجنوبية، كما نفذ تفجيرات متتالية في بلدة الطيبة.

وفي تصعيد آخر، شنّت مسيّرة مُعادية صباحًا غارة على دفعتين استهدفت شقة سكنية داخل مبنى في حي الفلل في بلدة النبطية الفوقا، ما أدى إلى اندلاع النيران في الشقة المستهدفة.

كما واصل العدو عمليات التفجير والنسف في بلدات مجدل زون والمنصوري وبنت جبيل، ونفذ تفجيرًا كبيرًا في بلدة القصير - قضاء مرجعيون، إلى جانب تفجير عنيف في منطقة عدشيت القصير باتجاه القنطرة.

وسُجل أيضًا تفجيران عنيفان جدًا في بلدة مركبا - قضاء مرجعيون، تزامنًا مع تفجير عنيف آخر في بلدة دير سريان في القضاء نفسه.

بالتوازي، حلقت مسيّرة مُعادية على علو منخفض فوق مدينة صور وبلدات القضاء، كما رُصد تحليقها في أجواء قرى النبطية وإقليم التفاح، وصولًا إلى العاصمة بيروت وضواحيها.

الكلمات المفتاحية
النبطية بنت جبيل صور الجنوب العدوان الإسرائيلي
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