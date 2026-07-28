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مقر خاتم الأنبياء (ص): الدول التي تستجيب لعرض ترامب لن نسمح بمرور سفنها عبر مضيق هرمز
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إيران

مقر خاتم الأنبياء (ص): الدول التي تستجيب لعرض ترامب لن نسمح بمرور سفنها عبر مضيق هرمز

2026-07-28 17:43
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قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي في إيران العقيد إبراهيم ذو الفقاري، "إن أي شركة أو دولة تتلقى أموالًا من الأصول الإيرانية ستحرم سفنها من حق العبور عبر مضيق هرمز".

وأضاف ذو الفقاري في تصريحٍ له اليوم الثلاثاء (28 تموز/يوليو 2026)، أن الرئيس الأميركي أعلن عقب الإجراءات العدوانية التي اتخذها والجهود المتواصلة لزعزعة استقرار المنطقة، أن تعويض الأضرار التي لحقت بالسفن خلال الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نتيجة انعدام الأمن الذي تسبب به الجيش الأميركي ومخالفتها المرور عبر المسار غير القانوني وغير الآمن جنوب مضيق هرمز، سيتم دفعه من الأصول الإيرانية المجمدة.

وحذر متحدث مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي الرئيس الأميركي المجرم بشأن تداعيات هذا الإجراء غير القانوني، مؤكدًا أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تعلن لجميع الشركات والدول التي تستجيب لعرض ترامب أو تستفيد من الأصول الإيرانية المجمدة تحت هذا العنوان أنها لن تسمح اعتبارًا من الآن بمرور أي من سفنها عبر مضيق هرمز.

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز دونالد ترامب ايران مقر خاتم الأنبياء
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