أكد وزير الدفاع الإيراني العميد سيد مجيد ابن الرضا، أن تطوير قدرات الدفاع الجوي والدفاع البحري يُعد من الأولويات الاستراتيجية لوزارة الدفاع، مشيرًا إلى أنه "يجب أن نخوض المواجهة متقدمين على حافة التكنولوجيا، وأن نتحرك دائمًا بخطوة تسبق العدو، مشددًا على أن كل مسألة تُرصد في ساحة المعركة ينبغي أن تتحول في أقصر وقت ممكن إلى حل تكنولوجي ومنتج عملياتي وقدرة دفاعية".

وأضاف: "الذين كانوا يظنون أن استهداف المراكز الدفاعية الاستراتيجية سيؤدي إلى شلّ الصناعة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية يواجهون اليوم واقعًا مختلفًا تمامًا، حيث أن خطوط الإنتاج باتت أكثر نشاطًا من ذي قبل والتقنيات أكثر تطورًا وإرادة الخبراء والعلماء الإيرانيين في بناء مستقبل القدرات الدفاعية للبلاد أصبحت أكثر رسوخًا .

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