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لبنان

حمادة: نثبت من خلال تضحياتنا أننا على العهد
لبنان

حمادة: نثبت من خلال تضحياتنا أننا على العهد

2026-07-28 19:44
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نظمت هيئة أنصار الإمام (ع) في الهرمل عرض مشهدية واقعة الطف التمثيلية، بالتعاون مع هيئة إحياء واقعة الطف - شمسطار، وذلك برعاية الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، ممثلًا بعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، وبحضور علماء دين وفعاليات وحشود غفيرة من الأهالي.

هذا، وتجسدت أحداث كربلاء في باحة عاشوراء في مدينة الهرمل من خلال عرض هذه المشهدية، وقبل العرض رُفعت الراية الحسينية التي وصلت من العتبة العباسية المقدسة.

إلى ذلك، ألقى النائب حمادة كلمة صاحب الرعاية حيث قال: "إننا ثابتون على النهج، نحمل دماء إخواننا لنتابع الطريق، وإذ نركن إلى كربلاء نحملها في كل مرحلة وفي هذه المرحلة، ونقول لكل سلطة مغتصبة للحقوق متآمرة على شرعية الشعوب إننا نحمل دمنا المتصل بالحسين، لنكون حسينيين، في الوقت الذي ارتضى البعض أن يكون يزيدًا"،

أضاف حمادة: " نثبت من خلال دمائنا وتهجير عوائلنا وتدمير أرزاقنا أننا على العهد، نواجه ونستمر بالمواجهة، حتى ينتصر دمنا على سيف المشروع الصهيو أميركي".

بعدها توالت على مدى ثلاث ساعات اللوحات التمثيلية، التي تجسد تفاصيل وأحداث الواقعة الحزينة، وسط أجواء من الحزن.

وبعد انتهاء العرض اندفع الأهالي إلى الباحة يرفعون الرايات الحسينية ورايات المقاومة، مرددين هتافات التلبية للحسين (ع).

كذلك نُظمت خارج باحة المشهدية المضائف التي قامت بتوزيع الطعام والشراب والفاكهة على حب محمد وآل محمد (ع)

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله الهرمل
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