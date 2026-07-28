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إيران

إيران تطالب بدور أكثر فاعلية للأمم المتحدة في إعادة الإعمار وتقييم أضرار الحرب
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إيران

إيران تطالب بدور أكثر فاعلية للأمم المتحدة في إعادة الإعمار وتقييم أضرار الحرب

2026-07-28 20:01
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طالبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدور أكثر فاعلية للأمم المتحدة في دعم جهود إعادة الإعمار وتقييم الأضرار الناجمة عن الحرب، وجاء ذلك خلال لقاء جمع مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في طهران كريستين ويغاند.

وخلال اللقاء، شدد غريب آبادي على أهمية التعاون بين إيران والأمم المتحدة، مؤكدًا على ضرورة استفادة مكاتب الأمم المتحدة في إيران بشكل أكبر من الكفاءات القيّمة للكوادر الإيرانية المتخصصة.

كما أشار غريب آبادي إلى آثار وتداعيات الحربين الأخيرتين المفروضتين على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، داعيًا إلى قيام وكالات ومكاتب الأمم المتحدة بدور أكثر فاعلية في دعم عملية إعادة الإعمار، وتقييم الجرائم والأضرار التي لحقت بالبلاد، وعكس الآثار الإنسانية والاقتصادية للحرب بشكل واقعي، وحشد الموارد والمساعدات الدولية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية.

من جانبها، أعربت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة عن تقديرها لوجهات النظر والتعاون الذي تبديه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة على ضرورة الاستفادة القصوى من الكوادر الإيرانية المتخصصة في مكاتب الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من موظفي مكاتب الأمم المتحدة في إيران هم من الكوادر الإيرانية.

كما أعلنت ويغاند عن استعداد مكتب المنسق المقيم لمشاركة المعلومات المتعلقة بتقييم الأضرار مع الوكالات المتخصصة، ودعم مراجعة برامج التعاون بما يتناسب مع الظروف الجديدة للبلاد، والعمل على حشد الموارد المالية وجلب دعم الشركاء الإنمائيين.

الكلمات المفتاحية
الأمم المتحدة ايران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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