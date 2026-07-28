أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذها عملية عسكرية استهدفت سفينة(NCC GHAZAL) النفطية السعودية لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية المفروض على العدو السعودي ورفضها النداءات التحذيرية وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وتم إجبارها على التراجع والعودة.

وأكدت القوات المسلحة على استمرارها في تنفيذ قرار الحظر البحري على العدو السعودي ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل.

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