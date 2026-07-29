أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنها أسقطت فجر اليوم الأربعاء 29 تموز/يوليو 2026طائرة استطلاع نوع "كاريال" (من دون طيار) سعودية في أجواء محافظة صعدة.

وجاء في بيان عسكري للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن يحيى سريع: "تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع نوع "كاريال" تابعة للعدو السعودي أثناء قيامِها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة فجر اليوم وذلك بسلاح مناسب".

أضاف العميد سريع في بيانه: "تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها ستواصل حماية سيادة البلد ومن حقنا المشروع الرد على أي انتهاك".



استهداف ناقلة سعودية

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت في بيان آخر تنفيذ عملية عسكرية استهدفت ناقلة النفط السعودية “NCC GHAZAL”، مؤكدة أن السفينة خرقت قرار حظر الملاحة البحرية المفروض على السعودية، ورفضت الاستجابة للنداءات التحذيرية.

وقالت القوات المسلحة اليمنية إن العملية نُفذت باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية، وأسفرت عن إجبار السفينة على التراجع والعودة.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ قرار الحظر البحري على السعودية، وذلك ضمن معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل".



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