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10 شهداء و7 جرحى من الحشد الشعبي جراء عدوان أميركي – سعودي على العراق
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10 شهداء و7 جرحى من الحشد الشعبي جراء عدوان أميركي – سعودي على العراق

2026-07-29 06:44
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ارتقى 10 شهداء وأصيب 7 آخرون من قوات هيئة الحشد الشعبي العراقي، كحصيلة غير نهائية لعدوان أميركي – سعودي مشترك على مواقع للحشد في سهل نينوى شمالي محافظة نينوى في العراق.

وأصدرت هيئة الحشد الشعبي الرسمية في العراق بيانًا أعلنت فيه أن "عددًا من مقرات الحشد في مناطق متفرقة من العراق، تعرضت صباح اليوم الأربعاء 29 تموز/يوليو 2026، لهجماتٍ إرهابية غادرة شنّتها القوات الأميركية والسعودية، ما أسفر، بحسب المعلومات الأولية، عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين، فضلًا عن وقوع أضرار مادية في عدد من المباني والممتلكات التابعة للهيئة".

أضاف البيان: "إننا نعدّ هذا الاستهداف تصعيدًا بالغ الخطورة، وانتهاكًا لسيادة العراق، واستهدافًا لمؤسساته الأمنية الرسمية، ونؤكد أن الجهات المختصة تتابع الموقف ميدانيًا، فيما لا تزال عمليات إحصاء الخسائر وتقييم الأضرار مستمرة".

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي في بيانها أنها ستطلع الرأي العام على آخر المستجدات والتفاصيل الرسمية حال اكتمال المعلومات، عبر البيانات الصادرة عن الهيئة.
 

الكلمات المفتاحية
العراق السعودية الحشد الشعبي القواعد الأميركية في العراق
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