أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، استهداف القاعدة الجوية ومركز القيادة المركزية للجيش الأميركي في الأردن اليوم الأربعاء 29 تموز/يوليو 2026، بعدد من الصواريخ الباليستية، بالتوازي مع تثبيت معادلة مضيق هرمز عبر استهداف عدد من ناقلات النفط المخالفة.

وقال حرس الثورة في بيان حمل الرقم 52: "يا أبناء الشعب الإيراني الإسلامي العظيم وصنّاع الملاحم؛ إن استمرار حضوركم الواعي في الساحة قد أدهش العالم وأثار إعجابه، وإن دعاءكم الصالح قد ضمن نجاح العمليات الظافرة لمجاهدي الإسلام".

أضاف: "ردًا على الإجراءات العدوانية التي ينفذها الجيش الأميركي، قاتل الأطفال، استهدف قبل ساعات مقاتلو القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية القاعدة الجوية ومركز القيادة المركزية للجيش الأميركي في الأردن بعدة صواريخ باليستية.

وأكد حرس الثورة الإسلامية أنه "ما دامت التهديدات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستمرة، وما دامت الإجراءات غير القانونية والعدائية التي تنفذها القوات الأميركية ضد مصالحنا قائمة، فإن المقاومة ستستمر أيضًا".

واختتم الحرس الثوري بيانه مشددًا على وجوب "أن تتوقف تهديدات المسؤولين الأميركيين وتدخلاتهم غير القانونية ضد المصالح الإيرانية".

وفي سياق متصل، أعلنت بحرية حرس الثورة الإسلامية عن "إصابة 3 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز عبر المسار غير الآمن وغير القانوني ودون الاكتراث بتحذيراتنا".

وشدّدت بحرية الحرس على أن "تدخلات الجيش الأميركي وإملاءاته غير القانونية على السفن في المنطقة لن تبقى من دون رد".



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