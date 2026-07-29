كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي الإيكونوميست: 49% من الأميركيين يؤيدون اعتقال نتانياهو خلال زيارته للولايات المتحدة

إيران

عراقجي لنظيره الأوكراني: أي اعتداء على مواطنينا أو مصالحنا أمر غير مقبول
🎧 إستمع للمقال
إيران

عراقجي لنظيره الأوكراني: أي اعتداء على مواطنينا أو مصالحنا أمر غير مقبول

2026-07-29 08:20
93

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لنظيره الأوكراني أندري سيبيها، أن أي اعتداء على المواطنين الإيرانيين أو المصالح الإيرانية يُعد أمرًا غير مقبول، مشيرًا إلى استهداف القوات الأوكرانية سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، ما أدى إلى استشهاد أحد البحارة وإصابة 3 آخرين على متنها.

وكتب الوزير عراقجي عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" أن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها أكد له، خلال اتصال هاتفي، أن الهجوم الذي استهدف سفينة إيرانية "وقع عن غير قصد"، وأن أوكرانيا لا ترغب في تصعيد التوتر.

وأضاف عراقجي في منشوره أن "إيران أيضًا لا تسعى إلى التصعيد"، لكنه شدد بصورة واضحة على أن "أي تعرض للمواطنين الإيرانيين أو لمصالح الجمهورية الإسلامية يُعدّ أمرًا غير مقبول".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "أكدت كذلك ضرورة التعويض الكامل عن جميع الخسائر والأضرار التي لحقت بنا".
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران أوكرانيا عباس عراقجي
إقرأ المزيد
المزيد
أكثر من مليونين و350 ألف إيراني سجلوا أسماءهم للمشاركة في زيارة الأربعين
أكثر من مليونين و350 ألف إيراني سجلوا أسماءهم للمشاركة في زيارة الأربعين
إيران منذ 53 دقيقة
إيران: الارتكابات الأميركية و
إيران: الارتكابات الأميركية و"الإسرائيلية" تهديد خطير للسلام والأمن العالميين
إيران منذ ساعة
عراقجي لنظيره الأوكراني: أي اعتداء على مواطنينا أو مصالحنا أمر غير مقبول
عراقجي لنظيره الأوكراني: أي اعتداء على مواطنينا أو مصالحنا أمر غير مقبول
إيران منذ ساعتين
حرس الثورة الإسلامية يستهدف القيادة المركزية للجيش الأميركي في الأردن
حرس الثورة الإسلامية يستهدف القيادة المركزية للجيش الأميركي في الأردن
إيران منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
أكثر من مليونين و350 ألف إيراني سجلوا أسماءهم للمشاركة في زيارة الأربعين
أكثر من مليونين و350 ألف إيراني سجلوا أسماءهم للمشاركة في زيارة الأربعين
إيران منذ 53 دقيقة
إيران: الارتكابات الأميركية و
إيران: الارتكابات الأميركية و"الإسرائيلية" تهديد خطير للسلام والأمن العالميين
إيران منذ ساعة
عراقجي لنظيره الأوكراني: أي اعتداء على مواطنينا أو مصالحنا أمر غير مقبول
عراقجي لنظيره الأوكراني: أي اعتداء على مواطنينا أو مصالحنا أمر غير مقبول
إيران منذ ساعتين
حرس الثورة الإسلامية يستهدف القيادة المركزية للجيش الأميركي في الأردن
حرس الثورة الإسلامية يستهدف القيادة المركزية للجيش الأميركي في الأردن
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة