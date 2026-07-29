أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لنظيره الأوكراني أندري سيبيها، أن أي اعتداء على المواطنين الإيرانيين أو المصالح الإيرانية يُعد أمرًا غير مقبول، مشيرًا إلى استهداف القوات الأوكرانية سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، ما أدى إلى استشهاد أحد البحارة وإصابة 3 آخرين على متنها.

وكتب الوزير عراقجي عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" أن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها أكد له، خلال اتصال هاتفي، أن الهجوم الذي استهدف سفينة إيرانية "وقع عن غير قصد"، وأن أوكرانيا لا ترغب في تصعيد التوتر.

وأضاف عراقجي في منشوره أن "إيران أيضًا لا تسعى إلى التصعيد"، لكنه شدد بصورة واضحة على أن "أي تعرض للمواطنين الإيرانيين أو لمصالح الجمهورية الإسلامية يُعدّ أمرًا غير مقبول".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "أكدت كذلك ضرورة التعويض الكامل عن جميع الخسائر والأضرار التي لحقت بنا".



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