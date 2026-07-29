توقع موقع القناة 12 في الكيان الصهيوني أن يتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قريبًا "قرارات دراماتيكية تشكل فرصة لنظام جديد ولإغلاق ساحات، من بينها لبنان وسورية".

وكتب المراسل العسكري لموقع القناة نير دفوري: "القرارات التي يُتوقع أن يتخذها الرئيس ترامب قريبًا قد تعيد تشكيل ملامح الشرق الأوسط، وإغلاق الساحتين في لبنان وسورية قد يخفّف عبئًا كبيرًا عن الجيش (الصهيوني)، لكن في المؤسسة الأمنية يوصون: الانسحاب فقط مقابل إنجازات سياسية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المحيطين برئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو قالوا بعد لقائه ترامب في البيت الأبيض إن الأميركيون لم يطالبوا بانسحابات.

وأضاف المراسل: "من المتوقع أن يتخذ رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب قريبًا قرارات دراماتيكية، يمكن أن تعيد تشكيل ملامح الشرق الأوسط للسنوات المقبلة. المؤسسة الأمنية ترى في ذلك فرصة لنظام جديد ولإغلاق ساحات، من بينها لبنان وسورية".

وتابع: "إن القرارات المتعلقة بالاتفاق الذي يتبلور في لبنان، وربما أيضًا تفاهمات جديدة مع سورية، يمكن أن تخفّف عن الجيش (الصهيوني) عبئًا كبيرًا وتتيح له الاستعداد بشكل أفضل لأي مواجهة أو عملية قد تكون مطلوبة في إيران لاحقًا، إذا كانت مطلوبة بالفعل".

وتحدث المراسل عما أسماه بـ"توصية المؤسسة الأمنية"، وهي أنه "على خلفية احتمال أن تمارس الولايات المتحدة ضغطًا على "إسرائيل" للانسحاب من لبنان أو سورية، فإن الخروج يجب أن يحدث فقط مقابل إنجازات سياسية ملموسة، تحمل في طياتها أيضًا أمنًا لسكان الشمال".

ونقل عن المحيطين بنتنياهو أنهم راضون عن اللقاء الذي عُقد أمس بينه وبين ترامب في البيت الأبيض، وقالوا: إنه "لا يوجد طلب أميركي للانسحاب من سورية ولبنان".

وأشار نير دفوري إلى أن نتنياهو عند خروجه من اللقاء، أدلى بتصريح قال فيه "إن هذه كانت إحدى أفضل المحادثات.. كانت هذه محادثة مع شراكة كاملة، مع دعم متبادل، ومع فهم للهدف المشترك المتمثل في ضمان ألا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا، وكذلك أهداف أخرى".

ولفت دفوري إلى أن موقع القناة 12 نشر قبل يوم من اللقاء بين نتنياهو وترامب، "أن الاختراق الذي أدى إلى تحديد موعد اللقاء تحقق بعد أن نُقلت رسالة عبر سلسلة من القنوات الدبلوماسية والسياسية مفادها أنه يتعين على نتنياهو أن يعرض في اللقاء مقابلًا يُظهر تقدمًا في إحدى ساحات القتال في "إسرائيل"".

وختم: "اختار نتنياهو عرض التقدم تحديدًا في ساحة غزة، ولذلك بادر يوم الأحد من هذا الأسبوع إلى عقد نقاش في "الكابينت"، تمت خلاله المصادقة على إدخال قوة استقرار دولية إلى القطاع، رغم أن حماس لم تفِ بعد بالتزامها بالتخلي عن سلاحها".

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