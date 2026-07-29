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السوداني يدين بأشد العبارات الاعتداء السعودي الأميركي على مقرات الحشد الشعبي في العرا
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السوداني يدين بأشد العبارات الاعتداء السعودي الأميركي على مقرات الحشد الشعبي في العرا

2026-07-29 11:56
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أدان رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق محمد شياع السوداني بأشد العبارات العدوان السعودي الأميركي المشترك الذي استهدف اليوم الأربعاء 29 تمو/يوليو 2026، مقرات لهيئة الحشد الشعبي في مناطق متفرقة من العراق وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وأكد السوداني في تصريح له أن "هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق، وتجاوزًا خطيرًا على مبدأ الأخوة الإسلامية، فضلًا عن كونه خرقًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

ولفت السوداني إلى أنه "في الوقت الذي أعلن فيه العراق، عبر مؤسساته الرسمية، رفضه لاستخدام أراضيه للاعتداء على الدول المجاورة، يثير توقيت هذا الاعتداء الكثير من علامات الاستفهام، خصوصًا أنه جاء بعدما شكّلت الحكومة العراقية لجانًا تحقيقية للنظر في مزاعم انطلاق طائرات مُسيّرة من الأراضي العراقية باتجاه المنشآت النفطية السعودية، في خطوة عكست حرص الدولة العراقية على معالجة القضايا عبر الأطر القانونية والمؤسساتية، لا من خلال التصعيد العسكري".

وشدد السوداني على أن "العراق يحتفظ بكامل حقوقه المشروعة التي كفلها القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن سيادته وأرضه وشعبه، وأن المساس بأمنه واستقراره أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عنه".

الكلمات المفتاحية
العراق السعودية الحشد الشعبي القواعد الأميركية في العراق محمد شياع السوداني
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