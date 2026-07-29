كتبت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية اليوم الأربعاء 29 تموز/يوليو 2026: "يعتقد نحو نصف الأميركيين أن على الولايات المتحدة اعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استنادًا إلى مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه"، وذلك وفقًا لاستطلاع أجرته الـ "إيكونوميست" و"يوغوف" ونُشر مساء أمس (الثلاثاء)، بالتزامن مع زيارته إلى البيت الأبيض.

وعرضت الصحيفة لتفاصيل نتائج الاستطلاع، حيث رأى 49% من المشاركين أنه ينبغي اعتقال نتنياهو عند وصوله إلى الولايات المتحدة، مقابل 27% يرون أنه لا ينبغي القيام بذلك. ويظهر الاستطلاع فجوة واضحة بين المعسكرات السياسية؛ إذ يؤيد الاعتقال 68% من الديمقراطيين، مقابل 24% فقط من الجمهوريين.

كما أظهر الاستطلاع أن 47% من الأميركيين يعتقدون أن تصرفات نتنياهو أضرت بالعلاقات بين الولايات المتحدة و"إسرائيل". ويتبنى هذا الرأي 61% من الديمقراطيين، إلى جانب 30% من الجمهوريين.

وفي قضية أخرى تناولها الاستطلاع، قال 47% من المشاركين إنهم يعتقدون أن نتنياهو مذنب بارتكاب جرائم حرب في غزة، مقابل 24% قالوا إنه غير مذنب. ويتكرر الانقسام الحزبي أيضًا في هذه القضية، إذ يتبنى هذا الموقف 71% من الديمقراطيين، مقابل 20% من الجمهوريين.

أضافت الصحيفة: "كما فحص الاستطلاع مواقف الرأي العام الأميركي من الحرب على إيران، وأظهر أن 60% يعتقدون أن الولايات المتحدة تنفق عليها أموالًا أكثر من اللازم، مقابل 19% يرون أن حجم الإنفاق معقول، و5% فقط يعتقدون أنه منخفض جدًا. ويرى 85% من الديمقراطيين و67% من المستقلين أن الإنفاق مرتفع جدًا، إلى جانب 28% من الجمهوريين".

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاع تناول أيضًا قضية الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي المدني مع السعودية، والتي طُرحت كذلك على هامش اللقاء في البيت الأبيض، حيث أعرب 31% من الأميركيين عن تأييدهم أن تساعد الولايات المتحدة السعودية في تطوير الطاقة النووية للأغراض المدنية، في حين عارض ذلك 44%.

وفي سؤال منفصل، تبيّن أن غالبية المشاركين يشعرون بالقلق من امتلاك كوريا الشمالية (85%)، وإيران (82%)، وباكستان (72%)، والسعودية (69%)، و"إسرائيل" (64%) أسلحة نووية، فيما أعرب نحو نصف المشاركين (51%) عن قلقهم من امتلاك أوكرانيا أسلحة نووية.

وفي سؤال طُلب فيه من المشاركين إبداء رأيهم بشأن ما إذا كانت "إسرائيل" ترتكب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، أجاب 43% بالإيجاب. ووفقًا لـ "يوغوف"، فإن المواقف في هذه القضية لم تتغير تقريبًا خلال العام الأخير، إذ أجاب 42% من المشاركين بالإيجاب في أيلول/سبتمبر 2025.

وبحسب الاستطلاع يؤيد واحد من كل خمسة أميركيين (19%) إخراج جميع الفلسطينيين من غزة، فيما يعارض ذلك 41%. وتبلغ نسبة التأييد بين الديمقراطيين 6%، وبين المستقلين 12%، بينما تزيد نسبة المؤيدين بين الجمهوريين على ضعف نسبة المعارضين (41% مقابل 20%). وداخل المعسكر الجمهوري نفسه، يتسع الفارق أكثر، إذ يؤيد ذلك 51% من المنتمين إلى حركة "ماغا"، مقابل 23% من بقية الجمهوريين.

ولفتت صحيفة "إسرائيل هيوم" إلى أن اللقاء بين نتنياهو وترامب في البيت الأبيض جاء فيما ترامب في حضيض في استطلاعات الرأي. ووفقًا للاستطلاع نفسه، فإن 34% من الأميركيين راضون عن أدائه كرئيس، مقابل 62% غير راضين، وهي النسب التي تشكل أسوأ مستوى له خلال ولايتيه الرئاسيتين. ويواصل جميع الجمهوريين المنتمين تقريبًا إلى حركة "ماغا" دعمهم له، في حين أن 55% من الجمهوريين غير المنتمين إليها راضون عن أدائه، مقابل 43% غير راضين.

وختمت الصحيفة مشيرة إلى أن الاستطلاع أجري على عينة من 1,559 مواطنًا أميركيًا بالغًا، ويبلغ هامش الخطأ فيه نحو 3.3%.

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