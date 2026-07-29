افتتح وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين قسم الطوارئ الجديد ومركز الرعاية الصحية الأولية في مستشفى طرابلس الحكومي في خطوة تهدف الى تعزيز القطاع الصحي في شمال لبنان ورفع جهوزية المستشفى لتقديم خدمات طبية أكثر كفاءة واستدامة.

وأكد ناصر الدين أن افتتاح المركز يشكل رسالة أمل رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، مشيرًا إلى أن الوزارة بادرت إلى دعم القطاع الصحي والعمل على تأمين التمويل اللازم عبر البنك الدولي والبنك الإسلامي بكلفة بلغت مليوني دولار.

وشدّد على أن طرابلس تستحق كل الدعم، مؤكدًا أن وزارة الصحة تغطي علاج المرضى بنسبة مئة بالمئة في المستشفى، وأن الصحة ستبقى خارج أي تجاذب سياسي لأنها حق لكل مواطن ولا سيما الفئات الأكثر حاجة. وأضاف أن الوزارة ستواصل تقديم كل الإمكانات المتاحة لتعزيز الخدمات الصحية، مشيرًا إلى العمل على رفع موازنة وزارة الصحة بما يضمن الحفاظ على حق الإنسان في الحصول على الرعاية الصحية.

وكان حفل الافتتاح قد استهل بكلمة مدير عام مستشفى طرابلس الحكومي فواز الحلاب الذي شكر وزير الصحة على دعمه المستشفى وتجهيزه وتعزيز قدراته بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لآلاف المرضى في المدينة والشمال.

بدوره أكد السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو استمرار دعم فرنسا للبنان في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن طرابلس تحظى باهتمام خاص لما تمثله من أهمية على المستويين الإنساني والإنمائي.

من جهتها عرضت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان إنياس دور أهمية المشروع الجديد مؤكدة أن قسم الطوارئ ومركز الرعاية الصحية الأولية سيسهمان في تحسين الوصول إلى الخدمات الطبية ولا سيما لسكان المناطق الشعبية والفئات الأكثر حاجة.

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