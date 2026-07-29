ندد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان فيحان الدليمي، بالعدوان السعودي الأميركي المشترك الذي استهدف اليوم الأربعاء 29 تموز/يوليو 2026، مقرات الحشد الشعبي في العراق، وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، داعيًا الحكومة العراقية لتقديم شكوى لمجلس الأمن لمحاسبة المعتدين.

وقال الدليمي في تصريح له: "نُعربُ عن إدانتِنا واستنكارِنا الشديدَيْنِ للعدوانِ الأميركيِّ–السعوديِّ الغاشمِ الذي استهدف مقراتِ الحشدِ الشعبيِّ في عددٍ من المحافظات، وأسفرَ عن ارتقاءِ عددٍ من الشهداءِ وإصابةِ آخرين، في انتهاكٍ سافرٍ لسيادةِ العراق، واعتداءٍ صارخٍ على أمنِه واستقرارِه، وتجاوزٍ مرفوضٍ لجميعِ القوانينِ والأعرافِ الدولية".

أضاف: "وفي الوقتِ الذي يُؤكدُ فيه العراقُ حرصَه على أمنِ واستقرارِ جميعِ دولِ الجوار، ويدعو إلى اعتمادِ الحلولِ الدبلوماسية، فإنَّ البعضَ يستمرُّ في توجيهِ الاتهاماتِ إلى العراقِ بشأنِ استخدامِ أراضيه للاعتداءِ عليها، من دونِ أن يتمكنَ أيُّ طرفٍ، حتى هذه اللحظة، من إثباتِ صحةِ هذه الاتهاماتِ وتقديمِها إلى الحكومةِ العراقيةِ بصورةٍ قاطعةٍ، وبأدلةٍ حقيقيةٍ وواضحةٍ، وضمنَ المساراتِ القانونيةِ المتعارفِ عليها في التعاملِ بين الدولِ في مثلِ هذه الظروف".

وتابع: "وإذ نؤكدُ رفضَنا القاطعَ لكلِّ اعتداءٍ ينالُ من سيادةِ العراقِ أو يستهدفُ قواتِه الأمنيةَ بمختلفِ تشكيلاتِها وصنوفِها، لما يُمثله ذلك من تصعيدٍ خطيرٍ من شأنِه زعزعةُ الاستقرارِ ، فإنَّنا ندعو الحكومةَ إلى اتخاذِ موقفٍ مسؤولٍ، في الدفاعِ عن سيادةِ أراضينا وأجوائنا ودماءِ أبنائنا وبكلّ السبلِ وتفعيلِ جميعِ المساراتِ القانونيةِ والدبلوماسيةِ الكفيلةِ بحمايةِ السيادةِ العراقية، والتقدمِ بشكوى رسميةٍ إلى مجلسِ الأمنِ الدوليِّ لمحاسبةِ الجهاتِ المعتدية، ووضعِ حدٍّ حاسمٍ لتكرارِ مثلِ هذه الاعتداءاتِ الخطيرة".

وختم الدليمي مشددًا على "أنَّ سيادةَ العراقِ وأمنَه وأرواحَ أبنائِه تُمثلُ خطًّاً أحمرَ لا نقبلُ المساسَ به، وأنَّ صونَ هيبةِ الدولةِ وحمايةَ مؤسساتِها مسؤوليةٌ وطنيةٌ وسياديةٌ لا تقبلُ التهاونَ أو المُساومةَ تحتَ أيِّ ظرف".



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