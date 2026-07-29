أكّدت المقاومة الإسلامية في العراق - سرايا أولياء الدم أنّ "سيادة العراق ودماء أبنائه ليست موضوعًا للتفاوض أو المساومة، وهي تسمو على جميع الاعتبارات الأخرى".

وطالبت سرايا أولياء الدم، في بيان، الأربعاء 29 تموز/يوليو 2026، الحكومة العراقية بـ"إعادة النظر في جميع الاتفاقيات والعقود المبرمة مع الولايات المتحدة، والعدول عن الزيارة المقرَّرة إلى السعودية".

وقالت: "نحن في المقاومة الإسلامية - سرايا أولياء الدم، ما زلنا ننتظر موقفًا رسميًا من الحكومة العراقية يتناسب مع أهمية هذا الحدث (العدوان الأميركي - السعودي على العراق ليل الثلاثاء - الأربعاء)، ويُظهر التقدير لتضحيات الشهداء".

وشدّدت على "وجوب طرد السفير السعودي فورًا من العراق، وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع السعودية".

وأشارت إلى أنّه "في حال تقاعست الحكومة عن أداء واجباتها، فعلى أبناء الشعب العراقي الغيور أنْ يطالبوا بوضع سلاح الدولة في خدمة المقاومة".

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