كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي المقاومة الإسلامية في العراق: ردّنا على الولايات المتحدة قادم وقد يطاول السعودية

عربي ودولي

الشيخ الخزعلي يحذّر: تداعيات خطيرة لهجوم السعودية على العراق وانتهاكها سيادته 
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

الشيخ الخزعلي يحذّر: تداعيات خطيرة لهجوم السعودية على العراق وانتهاكها سيادته 

2026-07-29 17:53
75

أدان الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق؛ الشيخ قيس الخزعلي، "الاعتداء الذي استهدف مقرّات تابعة لهيئة الحشد الشعبي داخل الأراضي العراقية".

وأكّد الشيخ الخزعلي، في بيان، الأربعاء (29 تموز/يوليو 2026)، أنّ "استهداف قوة أمنية عراقية داخل الأراضي العراقية يمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق، ويزيد من تعقيد المشهدين الأمني والسياسي".

وقال: "إنّ قيام دول أجنبية، يدّعي بعضها أنها حليفة والأخرى أنّها "شقيقة" (في إشارة إلى السعودية)، بمهاجمة القوات الأمنية العراقية وقتل أبنائها بذريعة ادّعاءات لم تثبت صحتها، ودون إتاحة المجال للقائد العام للقوات المسلحة (العراقية) لاتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية المطلوبة في حال ثبوتها، يُعَدُّ انتهاكًا واستهتارًا بالسيادة العراقية والكرامة الوطنية، وذلك أمر لا يقبله أيّ عراقي شريف".

وإذ حذّر الشيخ الخزعلي من "التداعيات الخطيرة لهذا الاعتداء"، شدّد على ضرورة "توحيد موقف أبناء الشعب العراقي وقواه السياسية وفعالياته الاجتماعية، ورصّ الصفوف في مواجهة هذا الجرم الكبير".

أكّد كذلك، "ضرورة استكمال خروج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، والعمل على تطوير القدرات الدفاعية عبر شراء منظومات الدفاع الجوي، بما يمكن العراق من حماية سمائه ومنع الاعتداءات والانتهاكات المتكرِّرة"، مذكّرًا بأنّ "أبناء العراق قادرون على الدفاع عن أرضهم وجعل المعتدين يدفعون الثمن الأليم إذا ما تجاوزوا عليها".

الكلمات المفتاحية
العراق السعودية عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أميركا
إقرأ المزيد
المزيد
الأمم المتحدة: تصاعد العنف في دارفور يجبر أكثر من 20 ألف شخص على النزوح
الأمم المتحدة: تصاعد العنف في دارفور يجبر أكثر من 20 ألف شخص على النزوح
عربي ودولي منذ 44 دقيقة
المقاومة الإسلامية في العراق: ردّنا على الولايات المتحدة قادم وقد يطاول السعودية
المقاومة الإسلامية في العراق: ردّنا على الولايات المتحدة قادم وقد يطاول السعودية
عربي ودولي منذ ساعة
الشيخ الخزعلي يحذّر: تداعيات خطيرة لهجوم السعودية على العراق وانتهاكها سيادته 
الشيخ الخزعلي يحذّر: تداعيات خطيرة لهجوم السعودية على العراق وانتهاكها سيادته 
عربي ودولي منذ ساعة
استطلاع لـ
استطلاع لـ"سي إن إن": 73% من الأميركيين يرون أن ترامب لا يهتم بمشكلات البلاد
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
المقاومة الإسلامية في العراق: ردّنا على الولايات المتحدة قادم وقد يطاول السعودية
المقاومة الإسلامية في العراق: ردّنا على الولايات المتحدة قادم وقد يطاول السعودية
عربي ودولي منذ ساعة
الشيخ الخزعلي يحذّر: تداعيات خطيرة لهجوم السعودية على العراق وانتهاكها سيادته 
الشيخ الخزعلي يحذّر: تداعيات خطيرة لهجوم السعودية على العراق وانتهاكها سيادته 
عربي ودولي منذ ساعة
سرايا أولياء الدم: سيادة العراق ودماء أبنائه ليست موضوعًا للتفاوض أو المساومة
سرايا أولياء الدم: سيادة العراق ودماء أبنائه ليست موضوعًا للتفاوض أو المساومة
عربي ودولي منذ ساعتين
حركة النجباء: لن نسمح بتدنيس واشنطن وأعراب السعودية أرض العراق بلا ثمن باهظ 
حركة النجباء: لن نسمح بتدنيس واشنطن وأعراب السعودية أرض العراق بلا ثمن باهظ 
عربي ودولي منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة