أدان الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق؛ الشيخ قيس الخزعلي، "الاعتداء الذي استهدف مقرّات تابعة لهيئة الحشد الشعبي داخل الأراضي العراقية".

وأكّد الشيخ الخزعلي، في بيان، الأربعاء (29 تموز/يوليو 2026)، أنّ "استهداف قوة أمنية عراقية داخل الأراضي العراقية يمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق، ويزيد من تعقيد المشهدين الأمني والسياسي".

وقال: "إنّ قيام دول أجنبية، يدّعي بعضها أنها حليفة والأخرى أنّها "شقيقة" (في إشارة إلى السعودية)، بمهاجمة القوات الأمنية العراقية وقتل أبنائها بذريعة ادّعاءات لم تثبت صحتها، ودون إتاحة المجال للقائد العام للقوات المسلحة (العراقية) لاتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية المطلوبة في حال ثبوتها، يُعَدُّ انتهاكًا واستهتارًا بالسيادة العراقية والكرامة الوطنية، وذلك أمر لا يقبله أيّ عراقي شريف".

وإذ حذّر الشيخ الخزعلي من "التداعيات الخطيرة لهذا الاعتداء"، شدّد على ضرورة "توحيد موقف أبناء الشعب العراقي وقواه السياسية وفعالياته الاجتماعية، ورصّ الصفوف في مواجهة هذا الجرم الكبير".

أكّد كذلك، "ضرورة استكمال خروج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، والعمل على تطوير القدرات الدفاعية عبر شراء منظومات الدفاع الجوي، بما يمكن العراق من حماية سمائه ومنع الاعتداءات والانتهاكات المتكرِّرة"، مذكّرًا بأنّ "أبناء العراق قادرون على الدفاع عن أرضهم وجعل المعتدين يدفعون الثمن الأليم إذا ما تجاوزوا عليها".

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