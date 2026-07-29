أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 20 ألف شخص نزحوا مؤخرًا من منطقة دارفور غرب السودان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد العنف.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن "الشركاء في المجال الإنساني أفادوا بأن انعدام الأمن والعنف بين المجتمعات المحلية في دارفور أجبر أكثر من 20 ألف شخص على الفرار من ديارهم، وأن الكثيرين منهم بحاجة ماسة إلى الدعم". ولم يحدد حق الفترة الزمنية للنزوح.

وأضاف: "ندعو مرة أخرى جميع الأطراف إلى حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن وغير معوّق ومستدام".

وكانت ولايات كردفان الثلاث، شمال كردفان وغرب كردفان وجنوب كردفان، إلى جانب ولاية دارفور وولاية النيل الأزرق، قد شهدت قتالًا عنيفًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ الـ(25 من تشرين الأول/أكتوبر 2025).

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