أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزّة استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 29 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة أنّ عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل استمرار تعذّر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1209 شهداء، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3943 إصابة، إضافة إلى انتشال 803 حالات.

ومنذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزّة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتفعت الحصيلة التراكمية إلى 73.335 شهيدًا، إضافة إلى عدد كبير من الإصابات التي ما زالت بانتظار استكمال الإحصاء.

ويستمر الاحتلال "الإسرائيلي" في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، بأشكال مختلفة، إن كان عبر الاعتداءات المتكررة، وعبر التنصل من التزاماته، وخصوصًا لجهة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والتجهيزات اللازمة، أو حتى بمنع الجرحى من السفر لتلقي العلاج في الخارج.

الكلمات المفتاحية