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عربي ودولي

القائد العام للقوات العراقية: لم نتلقَّ أي أدلة تثبت استهداف السعودية من بلادنا
عربي ودولي

القائد العام للقوات العراقية: لم نتلقَّ أي أدلة تثبت استهداف السعودية من بلادنا

2026-07-29 22:38
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زار القائد العام للقوات المسلحة العراقية علي فالح الزيدي، مقر هيئة الحشد الشعبي، موجهًا بتكريم الشهداء ورعاية الجرحى، ومؤكدًا مواصلة دعم منتسبي الهيئة.

وقال الناطق باسم القائد العام، إن الحكومة العراقية طالبت بتقديم الأدلة والبراهين بشأن الادعاءات المتعلقة بانطلاق الاعتداءات من الأراضي العراقية، إلا أن أي جهة لم تقدم ما يثبت تلك المزاعم.

وأضاف أن القيادات الأمنية تعمل على إعداد خطة تهدف إلى منع الاعتداءات والحفاظ على سيادة العراق، مشددًا على أن الحكومة لن تسمح بأي تصرفات فردية أو أي انتهاك ينطلق من الأراضي العراقية.

وأكد أن القوات الأمنية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الملف الأمني، وأن الحكومة لن تسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن العدوان السعودي – الأميركي عرقل جهود التحقيق في الادعاءات المتعلقة باستهداف السعودية.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض جاهزية الهيئة لتنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، بما يكفل حماية أرواح منتسبي الحشد ومواجهة أي اعتداءات محتملة.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق، قد أكدت اليوم الأربعاء، أنّ ردّها على العدوان الأميركي قادم لا محالة بعد انتهاء مراسم زيارة الأربعين، مشيرةً إلى أنّه قد يطاول "أدوات العدو الأميركي في السعودية متى ما استدعت المقتضيات ذلك".

ويأتي ذلك عقب عدوان جوي أميركي - سعودي مشترك استهدف، اليوم، عددًا من المواقع داخل الأراضي العراقية، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

الكلمات المفتاحية
العراق السعودية الولايات المتحدة الأميركية الحشد الشعبي
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