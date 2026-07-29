كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

إيران

التلفزيون الإيراني: استهداف قاعدة
🎧 إستمع للمقال
إيران

التلفزيون الإيراني: استهداف قاعدة "موفق السلطي" استند إلى معلومات استخبارية دقيقة

2026-07-29 23:55
64

أفاد التلفزيون الإيراني بأن الهجمات الصاروخية التي استهدفت قاعدة "موفق السلطي" الجوية في الأردن نُفذت استنادًا إلى معلومات استخبارية وردت إلى مقر خاتم الأنبياء.

وأضاف أن العملية جاءت عقب إعادة الولايات المتحدة نشر مقاتلات من طراز "A-10" و"F-15" ومنظومات عسكرية جديدة داخل القاعدة، مشيرًا إلى أن القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة نفذت "عملية مباغتة" تمكنت خلالها من تدمير أهدافها.

وأكد التلفزيون الإيراني أن جميع تحركات القوات الأميركية في المنطقة "تحت المراقبة"، وأن حرس الثورة والجيش الإيرانيين سيستهدفان الأهداف المحددة "بأسرع وقت ممكن" إذا استدعت الحاجة.

كما اعتبر أن قاعدة "موفق السلطي" تحولت إلى "المقر الرئيسي لانتشار الأسطول الجوي والقيادة الجوية الأميركية في غرب آسيا"، مضيفًا أن القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة "فرضت اليد الطولى والسيطرة الصاروخية على سماء الأردن".

وفي وقتٍ سابق، أعلن حرس الثورة أن القوة الجوفضائية استهدفت القاعدة الجوية ومركز القيادة المركزية للجيش الأميركي في الأردن بعدة صواريخ باليستية.

وسبق أن حذّر حرس الثورة "عامة الناس في الدول التي يتمركز فيها الجنود الأميركيون من البقاء قريبين منهم"، وذلك بعدما "غادر العديد من ضباط وجنود الجيش الأميركي المعتدي قواعدهم خوفًا من نيران المقاتلين الإسلاميين، واتخذوا من المباني في المدن أماكن لارتكاب جرائمهم".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الأردن ايران الوعد الصادق 4
إقرأ المزيد
المزيد
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ ساعة
التلفزيون الإيراني: استهداف قاعدة
التلفزيون الإيراني: استهداف قاعدة "موفق السلطي" استند إلى معلومات استخبارية دقيقة
إيران منذ ساعة
"خيبر شكن"... الصاروخ الذي أربك الدفاعات الجوية الأميركية
إيران منذ 5 ساعات
ماذا دمرت إيران لسلاح الجو الأميركي خلال 15 يومًا؟
ماذا دمرت إيران لسلاح الجو الأميركي خلال 15 يومًا؟
إيران منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
الإطار التنسيقي يُدين العدوان على العراق: يُهدّد أمن واستقرار المنطقة 
الإطار التنسيقي يُدين العدوان على العراق: يُهدّد أمن واستقرار المنطقة 
عربي ودولي منذ 36 دقيقة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ ساعة
التلفزيون الإيراني: استهداف قاعدة
التلفزيون الإيراني: استهداف قاعدة "موفق السلطي" استند إلى معلومات استخبارية دقيقة
إيران منذ ساعة
القائد العام للقوات العراقية: لم نتلقَّ أي أدلة تثبت استهداف السعودية من بلادنا
القائد العام للقوات العراقية: لم نتلقَّ أي أدلة تثبت استهداف السعودية من بلادنا
عربي ودولي منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة