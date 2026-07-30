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عربي ودولي

الإطار التنسيقي يُدين العدوان على العراق: يُهدّد أمن واستقرار المنطقة 
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عربي ودولي

الإطار التنسيقي يُدين العدوان على العراق: يُهدّد أمن واستقرار المنطقة 

2026-07-30 00:39
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استضاف رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، الأربعاء (29 تموز/يوليو 2026)، في القصر الحكومي، اجتماعًا طارئًا للإطار التنسيقي، خُصص لبحث الاعتداءات الأميركية – السعودية على سيادة العراق.

وأدان الإطار التنسيقي العدوان الذي استهدف الأراضي العراقية، وأدى إلى استشهاد عدد من منتسبي هيئة الحشد الشعبي وإصابة آخرين، معتبرًا أنه يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق وحرمة أراضيه، وبما يخالف مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب الإطار التنسيقي عن استغرابه من وقوع هذا الاعتداء في وقت تتبنى فيه الحكومة سياسة خارجية متوازنة تقوم على بناء علاقات التعاون والشراكة مع محيطها الإقليمي والمجتمع الدولي.

كما تقدم بخالص العزاء والمواساة إلى ذوي الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدًا أن أمن العراق وسيادته لا يمكن القبول بتجاوزه أو المساس بهما تحت أي ظرف، مع رفض تحويل البلاد إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية.

وأكد الإطار التنسيقي أن الهجمات التي استهدفت العراق وانتهكت سيادته لا تخدم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الأزمة وخفض التصعيد، بل تسهم في تعقيد المشهد وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

الكلمات المفتاحية
العراق السعودية الولايات المتحدة الأميركية الاطار التنسيقي
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