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لبنان

قصف ونسف وتجريف.. العدو يواصل خروقاته في الجنوب
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لبنان

قصف ونسف وتجريف.. العدو يواصل خروقاته في الجنوب

2026-07-30 01:04
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واصل العدو "الإسرائيلي"، الأربعاء (29 تموز/يوليو 2026)، خروقاته واعتداءاته وتدميره للقرى الجنوبية، إلى جانب انتهاك الأجواء والسيادة اللبنانية.

وشملت الاعتداءات قصفًا مدفعيًا استهدف النبطية الفوقا، وتلّة علي الطاهر، وأطراف حولا، وأطراف شمع، وأطراف البياضة.

كذلك، نفذ الاحتلال عمليات تفجير ونسف في مشاع المنصوري، وحولا، والطيبة، وكفرتبنيت، وحداثا، ومجدلزون، وطلوسة.

وامتدت عمليات التمشيط إلى المناطق الواقعة بين النبطية الفوقا وزوطر الشرقية، وأطراف المنصوري، والقنطرة، وحداثا، وبيوت السياد، فيما ألقى قنابل حارقة على مرتفعات علي الطاهر، وأحرق منازل في بلدة القنطرة.

وفي إطار تحركاته الميدانية، دفع العدو بدبابات وآليات لتأمين أعمال تجريف في منطقة شميس عند أطراف كفرشوبا، مع استحداث تموضع جديد ورفع أجهزة فنية في المنطقة.

ولا تزال قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات تفجير في عدد من المناطق الجنوبية، فيما يُسمع صدى الانفجارات بقوّة في القرى والبلدات.

الكلمات المفتاحية
لبنان الجنوب العدوان الصهيوني
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