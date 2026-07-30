أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران أن مضيق هرمز يقع تحت سيطرة القوات البحرية التابعة له، وأنه لن يُسمح لأي طرف أجنبي بالتدخل في شؤون الملاحة فيه أو فرض إرادته، محذرًا الدول الداعمة للعدوان الأميركي على إيران من أنها ستتلقى ردًا قاسيًّا إذا لم تعدل سلوكها وتصحيح مواقفها.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في بيان جديد اليوم الخميس 30 تموز/يوليو 2026، حمل الرقم 54: "أيها الشعب الإيراني الأبي والثائر؛ لقد أربكت عزيمتكم وإرادتكم وصمودكم في الميدان صفوف العدو، وزادت من تماسك صفوف مقاتلي الإسلام، وأضفت عليهم روحاً وحياة جديدة".

أضاف البيان: "ليلة أمس، حاولت ناقلتي نفط، بتحريض من الطائرات الأميركية، الخروج عبر الممر غير الآمن جنوب مضيق هرمز، ولكن بعد نشوب حريق شديد في إحداهما، تراجعت كلتا السفينتين بسرعة إلى الخلف".

وأكد الحرس الثوري في بيانه أن "مضيق هرمز هو أرضنا، ويدير بحارتنا الأبطال في القوات البحرية التابعة للحرس الثوري السيطرة عليه بقوة، ولن يُسمح للأجنبي الذي أتى من آلاف الكيلومترات بالتدخل. وبعون الله، سيُعاقب المعتدي اليوم نفسه".

وحذر حرس الثورة الإسلامية الدول التي تشارك في تقديم أي شكل من أشكال الدعم أو المساندة للمعتدي من أنها "ستتلقى ردًا قاسيًّا إذا لم تعمد إلى تصحيح مواقفها وسلوكها"، معتبرًا أن المشاركة في أي عدوان ستجعل تلك الدول طرفًا في المواجهة.

وختم البيان مؤكدًا أنه "لن يكون مضيق هرمز قابلًا لإعادة الفتح طالما استمرت تجاوزات وتهديدات المسؤولين الأميركيين، وتدخلاتهم في الحركات البحرية في المنطقة، وستجعل التهديدات والتدخلات الظروف أكثر صعوبة وتعقيدًا".



الكلمات المفتاحية