كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نقلًا عن مصادر مطلعة أن قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي براد كوبر أعد خطة لشن حملة جوية على إيران قد تستمر أسبوعين.

وقالت الصحيفة إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو من سيقرر الخطوات المقبلة، وإنه قد يعطي الضوء الأخضر للخيار الذي أعده كوبر والهادف إلى شل قدرات إيران الصاروخية رغم التحذيرات بشأن نفاد ذخيرة الدفاع الجوي لدى الولايات المتحدة. وفي نفس الوقت قالت إن ترامب قد يختار ضربة عسكرية محدودة "على أمل" استمرار الدبلوماسية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن المنتقدين في الكونغرس يقولون إن أي حملة جوية جديدة تحمل معها خطر جر الإدارة الأميركية بشكل أكبر إلى حرب لا يمكن تحقيق النصر فيها.

هذا؛ وفيما نقلت الصحيفة عن المصادر أن الهدف من وراء خطة كوبر هو الذهاب أبعد من الضربات المحدودة من خلال تصعيد الحرب، مضيفة أن كوبر إنما يصرّ على أن مثل هذه الخطة ستقلص من حاجة الولايات المتحدة إلى الذخائر "الدفاعية"، وذلك كون قدرات إيران على الهجوم ستتقلص (وفق الخطة).

وفي المقابل نقلت الصحيفة عن المصادر أن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي دان كاين ينبّه البيت الأبيض من تداعيات "المرتبة الثانية والثالثة" للخيارات العسكرية. كذلك قالت إن كاين نبّه من نفاد مخزون الصواريخ الاعتراضية والتي هناك حاجة لها في أماكن أخرى من العالم من أجل حماية القواعد الأميركية وحلفاء أميركا.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو التقى وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يوم أمس الأربعاء، ولفتت إلى أن المسؤولين يقولون إن القوات "الإسرائيلية" قد تشارك في هجوم أميركي موسع فيما لو قررت إدارة ترامب العودة إلى العمليات الواسعة النطاق.

وبينما لفتت الصحيفة إلى أن ترامب ألمح إلى أنه مصمم على استئناف الضربات، نبّهت في المقابل إلى أنه لم يدخل في التفاصيل، وترك الباب مفتوحًا للمفاوضات.

هذا وأوضحت الصحيفة أن مهمة كوبر كقائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط هي شن الحرب و"حماية المصالح الأمنية الأميركية في المنطقة"، بينما دور كاين هو رؤية المشهد العالمي، بما في ذلك "التهديدات" من الصين وكوريا الشمالية وروسيا.

كما نبّهت الصحيفة إلى أن هيغسيث يدعم كوبر في الخيارات التي يضعها الأخير لتنفيذ حملة جوية مكثفة على إيران. إلا أنها أردفت أن المشككين داخل وخارج الحكومة قالوا إن الولايات المتحدة قامت بضرب الصواريخ والمصانع الإيرانية الموجودة تحت الأرض خلال الشهر الأول من الحرب، بيد أن الإيرانيين قاموا بإخراج منصات الإطلاق من مجمعات تحت الأرض واستأنفوا الهجمات، حيث استخدموا مسارات تحليق مختلفة وأساليب المناورة من أجل التغلب على الدفاعات الأميركية، فضلًا عن دعم هذه الضربات بواسطة المُسيّرات. وأشارت إلى الهجوم الصاروخي الإيراني الذي أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين في قاعدة جوية أردنية، وأيضًا إلى الهجوم الأخير الذي استهدف قاعدة أميركية في الأردن.

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