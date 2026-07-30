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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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"العهد" ينشر النص الحرفي للإخبار المقدّم ضد أنطون الصحناوي

2026-07-30 09:40
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حصل موقع "العهد" الإخباري على النص الكامل للإخبار الذي تقدمت به مجموعة من المحامين أمام النيابة العامة التمييزية ضد المصرفي أنطون الصحناوي، على خلفية اللقاء الذي جمعه برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ويعتبر مقدمو الإخبار أن الوقائع المتداولة تشكل، وفقًا لما ورد في الإخبار، شبهات بارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الخارجي، وفي مقدمها جرم التواصل والتعامل مع العدو، وتقديم العون والدعم الذي من شأنه تقوية العدو وتعزيز مصالحه وإضفاء المشروعية على أفعاله، مطالبين بفتح تحقيق قضائي واستدعاء الصحناوي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، استنادًا إلى قانون العقوبات وقانون مقاطعة "إسرائيل".


الكلمات المفتاحية
لبنان بنيامين نتنياهو التطبيع القضاء العدو الصهيوني
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