حصل موقع "العهد" الإخباري على النص الكامل للإخبار الذي تقدمت به مجموعة من المحامين أمام النيابة العامة التمييزية ضد المصرفي أنطون الصحناوي، على خلفية اللقاء الذي جمعه برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ويعتبر مقدمو الإخبار أن الوقائع المتداولة تشكل، وفقًا لما ورد في الإخبار، شبهات بارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الخارجي، وفي مقدمها جرم التواصل والتعامل مع العدو، وتقديم العون والدعم الذي من شأنه تقوية العدو وتعزيز مصالحه وإضفاء المشروعية على أفعاله، مطالبين بفتح تحقيق قضائي واستدعاء الصحناوي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، استنادًا إلى قانون العقوبات وقانون مقاطعة "إسرائيل".





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