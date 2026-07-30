في الذكرى الثانية لاستشهاده، ينشر موقع "العهد" الإخباري صورًا من مسيرة القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر - السيد محسن.

السيد محسن بحسب توصيف سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض) جسّد القيادة والفعل في آن، بدأ ناقلًا للسلاح بعمر الـ21، ثمّ مُقاتلًا، وسريعًا ظهرت مواهبه القيادية حتى في بناء القدرة.

من الأوزاعي الى برج البراجنة الى خلدة الى كلّ ساحات الجنوب، حضر السيد محسن قائدًا ميدانيًا لم يغب لحظة عن أداء التكليف المنوط به، وأضحى رمزًا جهاديًا حُسينيًا وَهَب عمره من أجل مسيرة الفداء والدفاع عن الأرض والحقّ.

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