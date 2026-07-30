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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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خاص العهد

خاص العهد

"العهد" ينشر صورًا خاصة من مسيرة السيد فؤاد شكر

2026-07-30 10:05
182
لطيفة الحسيني - كاتب
364 مقالاً

صحافية لبنانية

في الذكرى الثانية لاستشهاده، ينشر موقع "العهد" الإخباري صورًا من مسيرة القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر - السيد محسن.

السيد محسن بحسب توصيف سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض) جسّد القيادة والفعل في آن، بدأ ناقلًا للسلاح بعمر الـ21، ثمّ مُقاتلًا، وسريعًا ظهرت مواهبه القيادية حتى في بناء القدرة.

من الأوزاعي الى برج البراجنة الى خلدة الى كلّ ساحات الجنوب، حضر السيد محسن قائدًا ميدانيًا لم يغب لحظة عن أداء التكليف المنوط به، وأضحى رمزًا جهاديًا حُسينيًا وَهَب عمره من أجل مسيرة الفداء والدفاع عن الأرض والحقّ.

الكلمات المفتاحية
المقاومة فؤاد شكر القادة الشهداء
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