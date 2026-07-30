تابعت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الخميس 30 تموز/يوليو 2026، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مرتكبة المزيد من الاعتداءات في مناطق متفرقة أدت إلى ارتقاء ثلاثة شهداء بينهم طفلان، وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء الطفل زيد محمد نوفل جراء غارة جوية شنتها طائرات الاحتلال على شقة سكنية مقابلة لبلدية البريج وسط قطاع غزة.

كذلك أغارت طائرات الاحتلال على منزل في "بلوك 12" في مخيم البريج وسط القطاع.

واستُشهد مواطنان، أحدهما طفلة، وأُصيب عدد من المواطنين جراء قصف نفذته طائرة مروحية "إسرائيلية" استهدف خيمة للنازحين في محيط الكلية غربي مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وأوضحت المصادر المحلية أن الشهيدين هما: الشاب عبد الله ناصر عبد الفتاح البلعاوي (20 عامًا) ورتيل محمود موسى عبد الله (8 أعوام).

وشنت طائرات الاحتلال غارتين على مخيم الشاطئ غربي المدينة، استهدفتا منزلًا في منطقة كرم مصلحة قرب المخيم، وآخر في محيط دوار القوقا، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

وأصيب مواطن برصاص طائرة مُسيّرة للاحتلال من نوع "كواد كوبتر" في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما أصيب ثمانية مواطنين جراء غارة نفذتها طائرة مُسيّرة "إسرائيلية" استهدفت شقة سكنية قرب مدرسة المأمونية وسط مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال شقة في عمارة العلمي التجارية المقابلة لمستشفى الأهلي العربي "المعمداني" قرب ميدان فلسطين بمدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد الشهداء والمصابين منذ وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بلغ 1209 شهداء و3943 مصابًا، إضافة إلى انتشال 803 شهداء.

واستنادًا إلى إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية فقد ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 73,335 شهيدًا، و174,052 مصابًا.



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