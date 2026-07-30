أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن الجيش اللبناني هو النموذج الذي يَمتحن ولا يُمتحن، يَختبر ولا يُختبر في الوحدة والهوية والانتماء والتضحية والوفاء، وهو النموذج دفاعًا عن لبنان الوطن الواحد الموحد لا المناطق النموذجية التي يرسم حدودها المحتل "الإسرائيلي" بالنار والقتل والدمار.

في تصريح لمناسبة الأول من آب عيد الجيش اللبناني، قال الرئيس برّي: "واحد وثمانون عامًا ويبقى الجيش اللبناني هو النموذج الذي يَمتحن ولا يُمتحن، يَختبر ولا يُختبر في الوحدة والهوية والانتماء والتضحية والوفاء، دفاعًا عن لبنان الوطن الواحد الموحد النموذجي الذي يتطلع إليه اللبنانيون، لا المناطق النموذجية التي يرسم حدودها المحتل "الإسرائيلي" بالنار والقتل والدمار".

وأضاف الرئيس برّي: "الجيش هو جيش لبنان واللبنانيين؛ هو منهم ولهم ومحط آمالهم في حماية السيادة وتحرير الأرض والإنسان وصون الاستقرار والسلم الأهلي. لهذه المؤسسة الوطنية الجامعة في عيدها قائدًا وضباطًا ورتباء وجنود وشهداء وجرحى تحية اعتزاز وتقدير، بكم ومعكم نحمي ونصنع قيامة لبنان ونستكمل تحرير أرضه".

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