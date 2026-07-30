كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي "هآرتس": نتنياهو معني بدفع التطبيع مع السعودية قبل الانتخابات

لبنان

الرئيس برّي: الجيش اللبناني نموذج يَمتحن ولا يُمتحن
🎧 إستمع للمقال
لبنان

الرئيس برّي: الجيش اللبناني نموذج يَمتحن ولا يُمتحن

2026-07-30 11:59
60

أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن الجيش اللبناني هو النموذج الذي يَمتحن ولا يُمتحن، يَختبر ولا يُختبر في الوحدة والهوية والانتماء والتضحية والوفاء، وهو النموذج دفاعًا عن لبنان الوطن الواحد الموحد لا المناطق النموذجية التي يرسم حدودها المحتل "الإسرائيلي" بالنار والقتل والدمار.

في تصريح لمناسبة الأول من آب عيد الجيش اللبناني، قال الرئيس برّي: "واحد وثمانون عامًا ويبقى الجيش اللبناني هو النموذج الذي يَمتحن ولا يُمتحن، يَختبر ولا يُختبر في الوحدة والهوية والانتماء والتضحية والوفاء، دفاعًا عن لبنان الوطن الواحد الموحد النموذجي الذي يتطلع إليه اللبنانيون، لا المناطق النموذجية التي يرسم حدودها المحتل "الإسرائيلي" بالنار والقتل والدمار".

وأضاف الرئيس برّي: "الجيش هو جيش لبنان واللبنانيين؛ هو منهم ولهم ومحط آمالهم في حماية السيادة وتحرير الأرض والإنسان وصون الاستقرار والسلم الأهلي. لهذه المؤسسة الوطنية الجامعة في عيدها قائدًا وضباطًا ورتباء وجنود وشهداء وجرحى تحية اعتزاز وتقدير، بكم ومعكم نحمي ونصنع قيامة لبنان ونستكمل تحرير أرضه".

الكلمات المفتاحية
لبنان الجيش اللبناني نبيه بري العدوان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
الرئيس برّي: الجيش اللبناني نموذج يَمتحن ولا يُمتحن
الرئيس برّي: الجيش اللبناني نموذج يَمتحن ولا يُمتحن
لبنان منذ 52 دقيقة
جشي:
جشي: "اتفاق الإطار" يحمّل لبنان أثمانًا سياسية ووطنية خطيرة 
لبنان منذ 59 دقيقة
قصف ونسف وتجريف.. العدو يواصل خروقاته في الجنوب
قصف ونسف وتجريف.. العدو يواصل خروقاته في الجنوب
لبنان منذ 11 ساعة
قائد الجيش من بعلبك: الحفاظ على الاستقرار والجهوزية أولوية القيادة العسكرية
قائد الجيش من بعلبك: الحفاظ على الاستقرار والجهوزية أولوية القيادة العسكرية
لبنان منذ 15 ساعة
مقالات مرتبطة
الرئيس برّي: الجيش اللبناني نموذج يَمتحن ولا يُمتحن
الرئيس برّي: الجيش اللبناني نموذج يَمتحن ولا يُمتحن
لبنان منذ 52 دقيقة
كاتب صهيوني ينصح المستوطنين بالسفر إلى ما وراء البحار هربًا من القلق
كاتب صهيوني ينصح المستوطنين بالسفر إلى ما وراء البحار هربًا من القلق
عين على العدو منذ ساعة
علي وحسين وخليل في مرآة الـ
علي وحسين وخليل في مرآة الـ"MTV" 
نقاط على الحروف منذ ساعتين
"العهد" ينشر النص الحرفي للإخبار المقدّم ضد أنطون الصحناوي
خاص العهد منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة