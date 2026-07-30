نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدرين وصفتهما بأنها "مطلعان" أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو معني بدفع اتفاق تطبيع مع السعودية قبل إجراء انتخابات "الكنيست" المقرر إجراؤها في 27 تشرين الأول/أكتوبر القادم.

قال المصدران للصحيفة إن نتنياهو، قال خلال محادثة مع عدد من مساعديه، إنه يحتاج إلى "شيء واحد كبير آخر" قبل الانتخابات، في إشارة إلى التطبيع. وأضافا أن نتنياهو كان ينوي التحدث عن الموضوع خلال لقائه أول أمس (الثلاثاء) مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأوضح أحدهما أن رئيس الوزراء خطط لطرح أهمية التطبيع كشرط لاتفاق نووي محتمل مع السعودية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي "رفيع"، أن نتنياهو وترامب تحدثا أمس عن السعودية، لكنه قال إن المحادثة تناولت بشكل أساسي "التحديات الإقليمية"، مشيرة إلى أن السعودية و منذ بداية الحرب في غزة، تشترط لانضمامها إلى "اتفاقيات أبراهام" إحراز تقدم نحو إقامة دولة فلسطينية.

وقال مصدر رسمي في البيت الأبيض لـ"هآرتس" قبل اللقاء إن المحادثة ستتناول توسيع "اتفاقيات أبراهام". كما أكد مصدر سياسي "رفيع" تحدث مع الصحفيين في واشنطن بعد اللقاء أن ترامب ونتنياهو بحثا موضوع السعودية، لكنه لم يتوسع بشأن مسألة التطبيع. وأضاف أن الحديث عن السعودية تناول بشكل أساسي "التحديات الإقليمية"، وذلك بعد أن عززت السعودية مشاركتها في الصراع في الخليج عقب هجمات شنها الحوثيون في اليمن والجماعات الموالية لإيران في العراق.

وكان ترامب قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن اتفاق التعاون النووي المدني الذي تم توقيعه مع السعودية مشروط بانضمامها إلى "اتفاقيات أبراهام". وأضاف ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية "Truth" أن الصفقة لن تشمل تخصيب اليورانيوم. كما أوضح أن الاتفاق يتعلق فقط بالاستخدامات غير العسكرية للطاقة النووية، كما هو الحال، بحسب قوله، حاليًا في إيران والإمارات العربية المتحدة. وقال: "الولايات المتحدة لا تعارض المنشآت النووية المدنية غير المخصصة للتخصيب".

وختمت الصحيفة مشيرة إلى أن السعودية أعلنت استعدادها للانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام" وإقامة علاقات تطبيع مع "إسرائيل"، شرط أن تُظهر "إسرائيل" تقدمًا ملموسًا نحو إقامة دولة فلسطينية. وقالت: "في العام الماضي، دفعت السعودية إلى جانب فرنسا بمبادرة للاعتراف الواسع بدولة فلسطينية من قبل دول غربية".

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