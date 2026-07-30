أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس 30 تموز/يوليو 2026، عن وصول 6 شهداء و34 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن الشهداء يتوزعون بين 4 شهداء جدد، وشهيد متأثر بجراح أصيب بها في وقت سابق، بالإضافة إلى انتشال جثمان شهيد واحد من تحت الركام.

وأكدت أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات والمناطق المستهدفة، في ظل عجز وطواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وبيّنت في تقريرها الإحصائي أنه منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,214 شهيدًا، و3,977 إصابة، بالإضافة إلى انتشال 804 أجساد شهداء.

وأفادت بارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 73,341 شهيدًا، و174,086 إصابة بجروح متفاوتة.



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