كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي على طريق كربلاء.. عارض صور تستحضر مسيرة الشهداء وتضحياتهم

عربي ودولي

حملة أميركية لتقويض الجنائية الدولية وحماية قادة العدو الصهيوني من المساءلة
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

حملة أميركية لتقويض الجنائية الدولية وحماية قادة العدو الصهيوني من المساءلة

2026-07-30 12:35
37

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من تصاعد حملة دولية تقودها الولايات المتحدة، تستهدف إضعاف المحكمة الجنائية الدولية وتقويض دورها، معتبرًا أن الانسحابات المتتالية من نظام روما الأساسي، إلى جانب العقوبات الأميركية على مسؤولي المحكمة، تأتي في إطار مساعٍ ممنهجة لضمان إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب، وفي مقدمتهم قادة العدو "الإسرائيلي".


وأوضح المرصد أن إعلانات تشاد وفنزويلا وعدد من الدول الأفريقية الانسحاب من نظام روما الأساسي تمثل تطورًا مقلقًا يهدد منظومة العدالة الدولية، مشيرًا إلى أن الترحيب الأميركي بهذه الخطوات يعكس دعمًا واضحًا لحملة تقودها واشنطن لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد أن هذه الحملة تصاعدت بصورة لافتة عقب شروع المحكمة في ملاحقة مسؤولين في كيان العدو "الإسرائيلي" على خلفية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن العقوبات الأميركية المفروضة على مسؤولي المحكمة تشكل تدخلًا مباشرًا في استقلال القضاء الدولي، وتهدف إلى ترهيب العاملين فيه وتعطيل سير التحقيقات.

وشدد المرصد على أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس وزراء الكيان المجرم نتنياهو ووزير الحرب السابق المجرم يوآف غالانت لا تزالان نافذتين، وأن عدم انضمام كيان العدو الصهيوني إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يمنح مسؤوليه حصانة من المساءلة عن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

وانتقد المرصد سماح كل من اليونان وإيطاليا وفرنسا بعبور طائرة نتنياهو عبر أجوائها، معتبرًا أن هذه الخطوة تتعارض مع التزاماتها القانونية بموجب نظام روما الأساسي، وتسهم في تسهيل تنقل شخص مطلوب للعدالة الدولية.

وأشار إلى أن أي إجراءات أو مساءلات تتعلق بالمدعي العام للمحكمة كريم خان تبقى قضية مؤسسية منفصلة، ولا تؤثر على صحة أو نفاذ مذكرات التوقيف الصادرة عن الدائرة القضائية المختصة.

ودعا المرصد الدول التي أعلنت انسحابها من نظام روما إلى التراجع عن قراراتها والاستمرار في الوفاء بالتزاماتها القانونية، والعمل على إصلاح المحكمة من داخلها، كما حث الدول الأوروبية على تنفيذ مذكرات التوقيف بحق المجرمين نتنياهو وغالانت، ورفض تقديم أي تسهيلات من شأنها تمكين المطلوبين من التنقل أو الإفلات من العدالة.
 

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني المحكمة الجنائية الدولية حقوق الانسان جرائم العدو الصهيوني الولايات المتحدة
إقرأ المزيد
المزيد
حملة أميركية لتقويض الجنائية الدولية وحماية قادة العدو الصهيوني من المساءلة
حملة أميركية لتقويض الجنائية الدولية وحماية قادة العدو الصهيوني من المساءلة
عربي ودولي منذ 17 دقيقة
"فايننشال تايمز" تدق ناقوس الخطر: انخفاض حاد في مخزون النفط الأميركي
عربي ودولي منذ ساعتين
خطة أميركية لحملة جوية جديدة على إيران تقابل بشكوك
خطة أميركية لحملة جوية جديدة على إيران تقابل بشكوك
عربي ودولي منذ 3 ساعات
الإطار التنسيقي يُدين العدوان على العراق: يُهدّد أمن واستقرار المنطقة 
الإطار التنسيقي يُدين العدوان على العراق: يُهدّد أمن واستقرار المنطقة 
عربي ودولي منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
حملة أميركية لتقويض الجنائية الدولية وحماية قادة العدو الصهيوني من المساءلة
حملة أميركية لتقويض الجنائية الدولية وحماية قادة العدو الصهيوني من المساءلة
عربي ودولي منذ 17 دقيقة
"هآرتس": نتنياهو معني بدفع التطبيع مع السعودية قبل الانتخابات
عين على العدو منذ 48 دقيقة
كاتب صهيوني ينصح المستوطنين بالسفر إلى ما وراء البحار هربًا من القلق
كاتب صهيوني ينصح المستوطنين بالسفر إلى ما وراء البحار هربًا من القلق
عين على العدو منذ ساعة
آفي أشكنازي: الفوضى الداخلية تهدد
آفي أشكنازي: الفوضى الداخلية تهدد "إسرائيل"
عين على العدو منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة