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فلسطين

قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة
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فلسطين

قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة

2026-07-30 13:13
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شنت قوات الاحتلال الصهيوني، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس 30 تموز/يوليو 2026، حملة اقتحامات واسعة شملت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها عمليات دهم واعتقال طالت عددًا من الفلسطينيين، إلى جانب تفجير منزل ومصادرة مركبات.

ففي القدس المحتلة، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت والد الشهيد إياد سجدية، عقب مداهمة منزله وتفتيشه في مخيم قلنديا للاجئين شمالي المدينة المقدسة.

وفي قلقيلية، طالت الاعتقالات "الإسرائيلية" الشاب براء عصايرة، عقب مداهمة منزله وتفتيشه، في بلدة عزون، شرقي مدينة قلقيلية، شمالي الضفة.

واقتحمت قوات الاحتلال بعدد من الآليات العسكرية مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي الرئيسي، وانتشرت وسط السوق، كما تمركزت في شارع نابلس، ودهمت منزلًا في حي القرعان، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين مصطفى صوافطة وعيسى أبو عرة، كما نفذت عملية تفجير داخل أحد المنازل، تزامنًا مع تحطيم مركبة مدنية، خلال اقتحام مدينة طوباس.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان، عقب اقتحام بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين، وانتشار آلياتها في عدد من الأحياء.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات مواطنًا من مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية، بينما دهمت عددًا من المنازل في ضاحية ذنابة شرقي المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت خالد صباح، على حاجز "طيّار" أقامته في محيط دوار فرعون جنوبي طولكرم.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في حي الرشيد بضاحية ذنابة، وفتشتها وأخضعت سكانها لتحقيق ميداني، عرف منهم: الأسير المحرر حسن عوفي، وعائلتا أبو دية وأبو شنب.

واقتحمت قوة إسرائيلية راجلة ضاحية شويكة شمالي مدينة طولكرم، وتمركزت في حارة النعالوة وسط عمليات تمشيط وتفتيش في المنطقة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بعدة آليات عسكرية أحياء عدة من المدينة، وداهمت منازل في أحياء حيفا، ومحيط البلدة القديمة، وبين مخيمي عسكر القديم والجديد، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني أنور طويل ونجله الفتى علي (17 عامًا)، عقب مداهمة منزلهما وتخريب محتوياته في قرية دير إبزيع غربي مدينة رام الله، وسط الضفة المحتلة.

وفي محافظة الخليل، احتجزت قوات الاحتلال عشرات المواطنين الفلسطينيين ونكلت بهم خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل.

وذكر الناشط محمد عوض، في تصريحات صحفية، أن قوات الاحتلال دهمت بأعداد كبيرة بلدة بيت أمر، وانتشرت في كافة أرجاءها، وفرضت حظر تجوال، تزامنًا مع اقتحام منازل المواطنين وتفتيشها.

ولفت عوض إلى أن جنود الاحتلال تعمّدوا تدمير محتويات المنازل، إلى جانب التنكيل بأصحابها، واحتجاز عشرات المواطنين، والتحقيق معهم ميدانيًا في ملعب بلدة بيت أمر، بعد أن حُوّل لثكنة عسكرية.

واستولت قوات الاحتلال على عدد من مركبات المواطنين الفلسطينيين، خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الضفة الغربية الجيش الاسرائيلي العدو الصهيوني الأسرى الفلسطينيون
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