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عربي ودولي

النجف الاشرف تشيّع شهيد الواجب حيدر منصور السكيني أحد أبطال الحشد الشعبي
عربي ودولي

النجف الاشرف تشيّع شهيد الواجب حيدر منصور السكيني أحد أبطال الحشد الشعبي

2026-07-30 13:38
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بعد استشهاده جراء العدوان الأميركي – السعودي الذي استهدف مقرات الحشد الشعبي في العراق، شيّعت محافظة النجف الأشرف، اليوم الخميس 30 تموز/يوليو 2026، شهيد الواجب حيدر منصور السكيني، أحد منتسبي مديرية مقاتلة الدروع في الحشد الشعبي، وسط حضور رسمي وشعبي واسع.

وانطلقت مراسم التشييع بمشاركة ذوي الشهيد، إلى جانب حشود من المواطنين، الذين ودّعوه إلى مثواه الأخير، مستذكرين تضحياته ومسيرته في أداء الواجب، ومؤكدين الوفاء لتضحيات الشهداء الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن.
 

الكلمات المفتاحية
العراق السعودية الحشد الشعبي العدوان الأميركي
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