أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران أن القوة الجوفضائية التابعة له استهدفت صباح اليوم الخميس 30 تموز/يوليو 2026، بالصواريخ البالستية، مرابض تمركز وحظيرة مقاتلات F-35 التابعة للعدو الأميركي في قاعدة الأزرق الجوية، في الردن، مؤكدًا تدمير 3 طائرات F-35، وإلحاق أضرار بـ3 طائرات أخرى، ومقتل وإصابة عدد من الجنود الأميركيين.

وأوضح الحرس الثوري في بيان عسكري أن الهجوم على قاعدة الأزرق يأتي ردًا على الاعتداءات الأميركية التي استهدفت فجر اليوم مباني سكنية في إيران وأوقعت شهداء وجرحى.

وجاء البيان: "أيها الشعب الأردني الشريف والواعي؛ إن مرافقتكم وتعاونكم الصادق، ولا سيما المواقف الصريحة التي اتخذتها مجموعات من نخب الأردن، قد ضيّقت الخناق على العدو وجعلته في حالة عجز".

أضاف البيان: "فجر اليوم، لجأ العدو الأميركي، العاجز عن المواجهة العسكرية المباشرة، إلى استخدام القواعد المحتلة في بلدكم وشنّ هجوم جوي بقنابل خارقة للتحصينات على منزلين سكنيين، مستهدفًا منزلين بسيطين لمواطنين محليين في جزيرة قشم، ما أدى إلى استشهاد الأب والأم وأحد أبناء الأسرة، وإصابة طفلين آخرين".

وتابع البيان: "ردًا على هذه الجريمة، ولمساعدتكم على تحرير أرض الأردن الإسلامية من نكبة المحتلين الأميركيين، هاجم مقاتلو القوة الجوفضائية التابعة للحرس صباح اليوم، بعدة صواريخ بالستية، مرابض تمركز وحظيرة صيانة مقاتلات F-35 التابعة للعدو الأميركي في قاعدة الأزرق الجوية، فدمّروا بالكامل 3 طائرات F-35، وألحقوا أضرارًا جسيمة بـ3 طائرات أخرى".

كما أكد البيان مقتل عدد من ضباط العدو الأميركي وكوادره الفنية وفرق الصيانة في هذا الهجوم.

وشدد حرس الثورة الإسلامية في بيانه على أن "منطقتنا ليست مكانًا لجيش يقتل الأطفال، ويرتكب بهذه القسوة مجازر بحق العائلات البريئة وهي نائمة في منتصف الليل.. ستستمر معركتنا ومعركتكم حتى طرد آخر محتل أميركي من الأراضي الإسلامية".



الكلمات المفتاحية