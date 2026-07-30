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عربي ودولي

قوات الاحتلال الصهيوني تستهدف ريف القنيطرة الجنوبي
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عربي ودولي

قوات الاحتلال الصهيوني تستهدف ريف القنيطرة الجنوبي

2026-07-30 14:51
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تتواصل تحرّكات وتوغلات العدو الصهيوني داخل مناطق الجنوب السوري، وسط حالة من القلق بين السكان المحليين إزاء اتساع رقعة التوتر وتحوّل المنطقة إلى ساحة مفتوحة للمواجهات والتصعيد العسكري.

وصباح اليوم، أفاد «المرصد السوري» بإطلاق قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ثلاث قذائف مدفعية استهدفت منطقة جنوبي تل أحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي.

كما أشار إلى تعرض أطراف قريتي معرية وعابدين في ريف درعا الغربي أمس لقصف مدفعي "إسرائيلي". ووفقاً للمرصد، سقطت 4 قذائف مدفعية على أطراف القريتين، بالتزامن مع تحركات عسكرية "إسرائيلية" متكررة في مناطق الجنوب السوري خلال الفترة الماضية، وسط حالة من الخوف بين الأهالي.

توغل في ريف درعا
كذلك، توغلت قوة عسكرية "إسرائيلية" مؤلفة من ثلاث سيارات عسكرية صباح اليوم الخميس في ريف درعا الغربي، ودخلت من جهة بوابة تل أبو الغيثار، واتجهت نحو وادي الرقاد.

وتزامن التحرك "الإسرائيلي" مع قصف مدفعي، مصدره منطقة جبين، استهدف أطراف وادي عابدين في ريف درعا الغربي.

كما توغلت دورية "إسرائيلية"، مؤلفة من دبابتين وآلية عسكرية، باتجاه أطراف وادي الرقاد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، تزامنًا مع إطلاق نار من أسلحة رشاشة مثبتة على الدبابات باتجاه الأراضي الزراعية والطريق المؤدي إلى وادي الرقاد، من دون ورود أية معلومات عن وقوع إصابات.

وأحصى المرصد منذ مطلع العام الحالي استهداف قوات الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي السورية 53 مرة، 4 منها جوية و49 برية، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 13 هدفًا ما بين بقايا مستودعات للأسلحة والذخائر ومقار ومراكز وآليات.

الإفراج عن شابين من ريف القنيطرة ودمشق
في سياق متصل، أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عن شابين من ريفي القنيطرة ودمشق، بعد أشهر من اعتقالهما داخل السجون "الإسرائيلية"، في ظروف لم تُكشف تفاصيلها بشكل رسمي.

ونقل المرصد السوري عن مصادر قولها إنّ عملية الإفراج جاءت دون إعلان رسمي من قبل السلطات "الإسرائيلية" بشأن ملابسات الاعتقال أو التهم التي كانت موجهة إليهما، كما لم تتوافر معلومات إضافية حول الظروف التي رافقت احتجازهما طوال الفترة الماضية.

الكلمات المفتاحية
سوريا القنيطرة جرائم العدو الصهيوني المرصد السوري لحقوق الإنسان
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