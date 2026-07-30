تلقى دولة رئيس مجلس النواب؛ الأستاذ نبيه بري اتصالًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تداولا خلاله آخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية، جراء مواصلة "إسرائيل" عدوانها على لبنان، وتدميرها الممنهج لعشرات القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية المحتلة.

وأكد الرئيس ماكرون خلال الاتصال استمرار فرنسا في دعمها للبنان، وإيلاءها الاهتمام والأولوية لاستقراره وصون سيادته ودعمه على مختلف الصعد لا سيما دعم الجيش وإعادة الإعمار، واستعداد فرنسا والدول الصديقة لمؤازرة لبنان من أجل تجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها.

الرئيس بري شكر الرئيس الفرنسي وفرنسا على وقوفهما الدائم والداعم للبنان، مشددًا على أهمية المسارعة في بذل جهود دولية استثنائية لإلزام "إسرائيل" وقف حربها على لبنان والانسحاب من الأراضي التي تحتلها وصولًا إلى الحدود الدولية، وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم ومدنهم وقراهم، تمهيدًا لإطلاق ورشة إعادة الإعمار، مؤكدًا أهمية ومحورية بقاء قوات اليونيفل في جنوب لبنان ودورها في تطبيق كامل مندرجات القرار 1701 .

وفي الشأن المتصل بالمسار الإصلاحي ماليًا واقتصاديًا، أكد الرئيس بري للرئيس الفرنسي أن المجلس النيابي مستمر وبشكل دؤوب على إنجاز كل التشريعات الإصلاحية المطلوبة لإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس المجلس الإسلامي العلوي سماحة الشيخ علي قدور، بحضور مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله، وجرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والوطنية وشؤون إنمائية.

الرئيس بري تابع أيضًا آخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تمادي "إسرائيل" في اعتداءاتها وخرقها لوقف إطلاق النار والتدمير الممنهج للقرى والبلدات والمدن اللبنانية الجنوبية المحتلة، وشؤونًا وطنية، وذلك خلال استقباله رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير السابق طلال إرسلان بحضور نجله مجيد.

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