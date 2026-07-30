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تشييع شهداء الحشد الشعبي في بغداد بعد العدوان الأميركي السعودي 
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عربي ودولي

تشييع شهداء الحشد الشعبي في بغداد بعد العدوان الأميركي السعودي 

2026-07-30 19:02
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شيّعت هيئة الحشد الشعبي في العراق، كوكبة من شهدائها الذين ارتقوا جراء العدوان الأميركي السعودي الذي استهدف مقرات الهيئة وبناها التحتية في عدد من المحافظات العراقية فجر أمس الأربعاء.

وشارك رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، عبد العزيز المحمداوي، في مراسم التشييع المهيبة التي أُقيمت للشهداء، مؤكدًا من خلال حضوره الوفاء لتضحياتهم، فيما سادت أجواء من الحزن والتأكيد على مواصلة النهج الذي استشهدوا من أجله.

وانطلقت مراسم التشييع في بغداد من مقر مديرية الإعلام العامة لهيئة الحشد الشعبي، وسط حضور رسمي وشعبي واسع، حيث استنكر المشاركون الاعتداء، مؤكدين أن استهداف المقرات الرسمية للهيئة يمثل انتهاكًا للسيادة العراقية وللقوانين الدولية.

وعبّر المشيعون عن إدانتهم للهجوم، مؤكدين أن دماء الشهداء ستبقى شاهدة على حجم الانتهاك الذي تعرضت له الأراضي العراقية، ومشددين على أن هذه الاعتداءات لن تثنيهم عن مواصلة الدفاع عن العراق.

الكلمات المفتاحية
العراق الحشد الشعبي العدوان الأميركي
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