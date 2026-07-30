أحيا حزب الله الذكرى السنوية الثانية لشهادة القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد علي شكر "السيد محسن"، في احتفال تكريمي أقيم استذكارًا لمسيرته وتضحياته.

وحضر الإحياء جمع من الشخصيات والفعاليات العلمائية والسياسية والاجتماعية، إلى جانب حشد من أبناء المقاومة وعوائل الشهداء.

وتخلل الفعالية عرض فيلم استعرض محطات بارزة من حياة القائد الشهيد وبصماته في المسيرة الجهادية، تلاه مجلس عزاء حسيني أهدي ثوابه لروح القائد الشهيد "السيد محسن" وأرواح شهداء المقاومة.

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