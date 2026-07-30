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لبنان

حزب الله يحيي الذكرى السنوية الثانية لشهادة القائد الكبير السيد فؤاد شكر 
لبنان

حزب الله يحيي الذكرى السنوية الثانية لشهادة القائد الكبير السيد فؤاد شكر 

2026-07-30 19:22
124
موسى الحسيني - مصور
215 مقالاً

أحيا حزب الله الذكرى السنوية الثانية لشهادة القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد علي شكر "السيد محسن"، في احتفال تكريمي أقيم استذكارًا لمسيرته وتضحياته.

وحضر الإحياء جمع من الشخصيات والفعاليات العلمائية والسياسية والاجتماعية، إلى جانب حشد من أبناء المقاومة وعوائل الشهداء.

وتخلل الفعالية عرض فيلم استعرض محطات بارزة من حياة القائد الشهيد وبصماته في المسيرة الجهادية، تلاه مجلس عزاء حسيني أهدي ثوابه لروح القائد الشهيد "السيد محسن" وأرواح شهداء المقاومة.

الكلمات المفتاحية
حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية فؤاد شكر
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