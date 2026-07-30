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لبنان

قائد الجيش: الفتنة الداخلية أحد أهداف الاحتلال
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لبنان

قائد الجيش: الفتنة الداخلية أحد أهداف الاحتلال "الإسرائيلي" ويجب مواجهتها

2026-07-30 19:53
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أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن "الفتنة الداخلية هي أحد أهداف الاحتلال "الإسرائيلي"، ويجب مواجهتها"، مشددًا على "ضرورة مواصلة التدريب وتعزيز قدرات الوحدات في ظل ما يشهده لبنان من تحديات".

كلام العماد هيكل جاء خلال تفقده لواء المشاة الحادي عشر في النقاش وفوجي التدخل الثالث في المنارة والتدخل الرابع في ثكنة هنري شهاب.

وبعد الاطّلاع على الانتشار العملاني للوحدات، التقى العماد هيكل الضباط والعسكريين، وهنأهم بمناسبة عيد الجيش، مؤكدًا أن "المؤسسة العسكرية صامدة بفضل جهودهم الجبارة، وتؤدي واجبها في مرحلة هي من الأصعب في تاريخ الوطن".

كما رأى أن "محبة اللبنانيين وثقتهم بالجيش هما ثمرة تفاني العسكريين في مختلف مناطق خدمتهم".

الكلمات المفتاحية
لبنان الجيش اللبناني الاعتداءات الصهيونية على لبنان رودولف هيكل
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