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إيران

حرس الثورة يستهدف منشآت حيوية بقاعدة
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إيران

حرس الثورة يستهدف منشآت حيوية بقاعدة "الشيخ عيسى": أضرار جسيمة بمركز الإسناد القتالي 

2026-07-30 21:13
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أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران أنه "في المرحلة السادسة والعشرين من عملية “الصاعقة”، وانتقامًا لدم الشهيد العميد الطيار مجيد كاظمي، الطيار الشجاع لطائرة سوخوي 24 التابعة للقوة الجوية للجيش، استهدفت الطائرات المسيّرة الاستشهادية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية مولدات الكهرباء ومنظومة الملاحة والمباني الإدارية والداعمة التابعة للجيش الأميركي الإرهابي في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين".

وأضاف: "أن الهجمات التي نُفذت خلال الأيام الماضية وكذلك الليلة على القواعد الأميركية في المنطقة، وعلى الرغم من وجود العديد من منظومات الدفاع وتجهيز القواعد، ألحقت حتى الآن خسائر كبيرة بالمعدات ومراكز تمركز قوات الجيش الأميركي قاتل الأطفال".

وأشار الحرس الثوري في بيانه إلى أن "قاعدة الشيخ عيسى في البحرين تُعد إحدى أهم وأكثر القواعد الأميركية حساسية في منطقة الخليج، وتستضيف طائرات "الاستطلاع"، كما تُعد من المراكز المهمة لصيانة المروحيات وقطع الطائرات المسيّرة. وقد تسببت الهجمات المتكررة للقوات المسلحة في إلحاق أضرار جسيمة بقدرات القتال والإسناد القتالي للقوات المعتدية المعادية في تلك القاعدة".

 

الكلمات المفتاحية
حرس الثورة الاسلامية القواعد الأميركية في الخليج
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