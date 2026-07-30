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إيران

بقائي يسائل غوتيريش: لماذا تمتنعون عن تسمية أميركا و
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إيران

بقائي يسائل غوتيريش: لماذا تمتنعون عن تسمية أميركا و"إسرائيل" كمسؤولين عن الإبادة؟

2026-07-30 22:28
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وجّه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتساءل فيها عن أسباب امتناعه عن تسمية المسببين الرئيسيين للجرائم والانتهاكات الدولية في المنطقة.

وانتقد، في منشور له، تجنب الأمين العام للأمم المتحدة الإشارة الصريحة إلى الولايات المتحدة والكيان "الإسرائيلي" باعتبارهما الجانيين الرئيسيين لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان، على الرغم من إقرار غوتيريش في تصريحاته الأخيرة بـ "الانتهاكات المقلقة للقانون الدولي وتصاعد حالة الإفلات من العقاب".

واستشهد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بما جاء في كلمة الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 23 تموز/يوليو 2026م، والتي حذر فيها من انزلاق الشرق الأوسط نحو دوامة من المواجهة وتفضيل الخيارات العسكرية على الحلول التفاوضية، لافتًا إلى أن كلام غوتيريش دقيق في تشخيصه للأزمة لكنه يفتقر إلى الشجاعة في تسمية المسؤولين عن منح الإفلات الكامل من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

وسأل بقائي موجهًا كلامه لغوتيريش "لماذا لا تقولون الحقيقة صراحة؟ لماذا تمتنعون عن تسمية الجانيين الرئيسيين، وهما الولايات المتحدة و"إسرائيل"؟ لماذا تتجنبون إدانة أولئك الذين منحوا الإفلات الكامل من العقاب لمرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان؟"

واختتم بقائي رسالته بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الجاد لمنع المنظمة الدولية ونظامها المعياري من ملاقاة مصير "عصبة الأمم".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الامم المتحدة اميركا إسماعيل بقائي أنطونيو غوتيريش
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