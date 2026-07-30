قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال مع نظيرته البلغارية فليسا بتروفا، "إن أي طرف يشارك بأي شكل من الأشكال في شن هجوم عسكري على إيران، يجب أن يتحمل مسؤولية تبعاته".

وشرح عراقجي خلال اتصال هاتفي مع بتروفا، آخر التطورات المتعلقة بالمنطقة، واستمرار العدوان الأميركي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والإجراءات الأميركية المثيرة للتوتر في منطقة غرب آسيا.

وأضاف عراقجي: "أن موافقة الحكومة البلغارية على طلب أميركا لنشر طائراتها العسكرية في قاعدة "بازمر" الجوية لدعم العمليات العسكرية، هي من وجهة نظرنا مدانة وغير مقبولة، وتتعارض مع العلاقات التقليدية والودية بين البلدين، ومن المناسب أن تعيد الحكومة البلغارية النظر في قرارها بشكل عاجل".

واستشهد عراقجي بالمادة 3 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 بشأن تعريف العدوان، وقال: "إن وضع أراضي دولة ما تحت تصرف دولة أخرى بهدف ارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة، هو مثال على عمل عدواني".

وختم وزير الخارجية الإيراني حديثه بالتذكير بأن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في دفاعها عن مصالحها وأمنها الوطني، لن تتردد في مواجهة أي اعتداء أو عمل عدائي"، مضيفًا: "بالتأكيد، أي طرف يشارك بأي شكل من الأشكال في شن هجوم عسكري على إيران، يجب أن يتحمل مسؤولية تبعاته".

بدورها أشارت وزيرة خارجية بلغاريا، في معرض تذكيرها بتاريخ العلاقات الجيدة بين البلدين، إلى أن بلغاريا لا تنوي المشاركة في الحرب، وأكدت دعمها للدبلوماسية وخفض التوتر في المنطقة.

وفي سياقٍ متصل، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال مع نظيره القبرصي على ضرورة الحد من أي استغلال للقواعد الأجنبية المنتشرة في قبرص ضد إيران، فيما أعلن وزير خارجية قبرص التزام بلاده بمبادئ القانون الدولي، وطمأن بأنه لن يتم استخدام هذه القواعد ضد أي بلد، بما في ذلك الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

وأكد عراقجي أهمية الحد من أي استغلال من قبل القوات المعادية للقواعد الأجنبية المنتشرة في قبرص ضد ايران.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية القبرصي التزام بلاده بمبادئ القانون الدولي وضرورة تسوية الخلافات بالطرق السلمية، وقال "إن بلاده اطمأنت من خلال الاتصال مع الحكومة البريطانية، بأنه لن يتم استخدام القواعد الأجنبية المنتشرة في قبرص ضد أي بلد بما في ذلك الجمهورية الاسلامية الإيرانية".

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